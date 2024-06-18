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Как поколение зумеров относится к работе, рассказала специалист

Бытует мнение, что молодые люди, родившиеся в середине 1990-х – начале 2010-х годов, которых иногда называют зумерами, иначе, чем их родители, относятся к карьере. Считается, что таких сотрудников обычно не устраивает график 5/2, они ленивые, не организованные, часто меняют место работы.

Карьерный консультант, эксперт в сфере трудоустройства молодежи Виктория Воробьева не согласна с подобными утверждениями. Она отметила, что тренд на гибкий график действительно есть, но это не означает, что зумеры ленивы, пишет радио Sputnik.

«То, что молодые люди предпочитают индивидуальный график, неполный рабочий день, – это действительно повсеместный тренд. Но это прежде всего связано с тем, что молодые специалисты ищут себя. Они хотят попробовать себя не только в традиционном понимании Трудового кодекса – работать 5/2. Бывает неполный рабочий день, можно работать на удаленке и совмещать это с другими занятиями. Молодые сотрудники смотрят, где еще можно себя применить, какие еще навыки получить, возможно, переориентироваться в базовом образовании, которое изначально получили. Работодатели сейчас тоже гибкие, они тоже ищут разные формы взаимодействия», – добавила Виктория Воробьева.

Однако определенные неудобства коллегам молодые сотрудники все-таки могут доставлять, продолжила эксперт.

«Работодатели не готовы воспитывать наших детей. А некий инфантилизм достаточно часто встречается у молодых специалистов, некая безответственность, опять же, не сказать, что массово, но есть. Детское поведение: можно проспать, можно немножко задержаться, можно не предупредить. Такое есть. Нужно больше интегрировать молодежь в трудовую деятельность уже в процессе обучения, давать возможность подрабатывать с 14-15 лет. Тогда молодые люди будут понимать, что детство есть детство, а трудовые отношения – это Трудовой кодекс, где мы все живем по определенным правилам», – заключила Виктория Воробьева.