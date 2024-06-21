Общество

Карьера, добро и спорт: как, работая, приносить пользу обществу

В современном мире, где работа и личные достижения у многих стоят на первом плане, важно не забывать, что успех и удовлетворенность жизнью достигаются через гармоничное сочетание карьеры, социальной ответственности и активного образа жизни. О том, как эффективно совмещать эти три важные составляющие, рассказал специалист по развитию территории «JTI Россия» в Пскове Артур Колегаев.

Фото: личный архив Артура Колегаева

«Моя карьера в компании началась после длительного стремления попасть в табачную компанию. Имея значительный опыт работы в торговле в сфере FMCG на рынке Молдовы, после переезда в Псков я решил применить свои навыки и знания в России», — поделился Артур.

Вакансия на позицию менеджера по продажам в Пскове привлекла его внимание, и, пройдя двухмесячный отбор, он достиг своей цели — стал частью команды международной компании.

«С самого начала коллеги проявили профессионализм и поддержку, что помогло мне быстро освоиться на новом месте», — отметил он.

Кроме карьерных амбиций, человеку важно осознавать, что он приносит пользу обществу. По словам Артура, и в работе, и в общественной жизни самое главное – быть командным игроком.

«С детства я старался делать больше добрых дел, а когда стал взрослым, понял, что добро ещё всегда к тебе возвращается. Будучи командным игроком, перенес эту тактику в рабочий коллектив. Совместные акции по сбору мусора или посещение приюта для животных сплачивают людей и создают неформальную атмосферу», — заявил Артур.

Как он отметил, его JTI активно поддерживает социальные проекты, направленные на защиту окружающей среды и помощь бездомным животным, и поощряет участие в них сотрудников, а также поддерживает их собственные инициативы.

«Я рад быть частью таких проектов и получать поддержку компании в этих начинаниях», — подчеркнул Артур.

На данный момент он продолжает заниматься спортом. После завершения карьеры в водном поло Артур играет в баскетбол за одну из команд Пскова. Это, по его признанию, помогает ему оставаться в тонусе и перезагружаться после рабочего дня.

«Моя цель — дальнейшее развитие в отделе продаж, получение новых знаний и навыков, которые помогут при переходе на следующую позицию. В жизни я также мечтаю о переезде южнее, поближе к морю», — поделился планами Артур.