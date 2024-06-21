Происшествия

Мусор и контейнерную площадку подожгли на улице Труда в Пскове

Мусор и пластиковый контейнер горели на улице Труда в Пскове в ночь на 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В МЧС о возгорании вблизи дома №55 сообщили в 1:24. Огонь повредил пластиковый контейнер, горел мусор.

Предположительная причина возгорания - поджог. От распространения огня удалось спасти контейнер.

Ранее крупногабаритный мусор горел на придомовой территории на улице Красноармейской в Пскове.