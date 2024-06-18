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Сервисы по трудоустройству рассказали о росте спроса на IT-специалистов

Спрос на IT-специалистов со стороны работодателей вырос весной этого года почти вдвое, рассказали в сервисе «Авито Работа». По их данным, весной 2024 года число стажировок в IT-индустрии выросло в 2,5 раза.

«При этом весной 2024 года общий спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли вырос в 1,9 раза или на 90% по сравнению с весной 2023 года», — сообщил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Высокий спрос на IT-специалистов подтвердили и другие рекрутинговые сервисы, пишут «Известия». Только за последний месяц на hh.ru открыто 101,5 тыс. вакансий таких специалистов. По данным сервиса, наиболее востребованы программисты и разработчики, специалисты техподдержки, аналитики данных, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности.

По данным сервиса SuperJob число вакансий в сфере IT за год выросло на 19%, а резюме стало больше на 7%. На сервисе «Работа.ру» предложений от работодателей в сфере IT в этом году увеличилось на 6,7%.