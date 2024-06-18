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Эксперт рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал о правилах пользования городскими и дикими пляжами в России для людей с домашними животными.

«Если речь идет об организованном пляже, предназначенном для купания людей, находиться на таком с собакой запрещено! Исключение составляют только собаки-поводыри. Такие ограничения указаны в Правилах пользования пляжами в РФ», — сообщил Поздняков.

Он отметил, что такие меры приняты для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, а также обезопасить других отдыхающих от собак, сославшись на то, что животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа. Поздняков отметил, что пляж является общественным местом и на нем должно быть комфортно всем присутствующим.

«Важно! Если пляж дикий или не предназначен для купания людей, собаку туда привести можно. Поэтому владельцам домашних животных, если они не соглашаются расставаться с питомцем, стоит искать такие места», — отметил директор.

Поздняков также уточнил, что собака может купаться там, где запрещено это делать людям. На месте должна находиться соответствующая табличка. Домашние питомцы также могут находиться в воде в пограничной зоне: между местом, где купаться можно, и где — нельзя.

На вопрос о том, будет ли штраф, если привести собаку на пляж, Поздняков ответил, что федерального закона, устанавливающего взыскания за такое нарушение, нет. Однако отметил, что есть региональные акты, в которых подобные наказания для нарушителей часто прописаны.

«В Москве размер штрафа составляет до 2 тыс. рублей (ст. 5.1 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»). В Санкт-Петербурге предполагается штраф от 500 до 1 тыс. рублей (ст. 43-5 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»)», — сообщил Поздняков.

Он также отметил, что в большинстве других регионов также предусмотрены подобные документы с ограничениями. Важно уточнять, какие штрафы они предполагают.

«Если хозяин прогуливается со своей собакой рядом с пляжем или находится на границе с купальной зоной (где, напомним, собака может плавать, поэтому теоретически разрешается расположиться в непосредственной близости с пляжем, но важно следить, чтобы питомец не пересекал границу организованной зоны), он должен соблюдать правила пребывания с животным в общественных местах», — уточнил Поздняков.

Он сообщил, что такие правила также являются региональными. Например, в Москве собаки должны быть на поводке и в наморднике, если хозяин выводит их в общественные места.

«Важно! Это не зависит от размера собаки, ее характера, дрессировки и так далее. Так как окружающие не могут знать привычки и намерения собаки, а животное потенциально опасно, соблюдать требования должны все без исключения владельцы», — заявил Поздняков.

Отвечая на вопрос, где еще можно купаться с собакой, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества сообщил, что в некоторых регионах есть специализированные бассейны для собак, пишут «Известия».

«В них (специализированных бассейнах - ред.) могут плескаться питомцы, а хозяин не получит ни осуждения окружающих, ни штраф. Вопрос в их наличии в месте вашего проживания — это такая же извечная проблема, как площадки для выгула собак, которые теоретически должны быть, а практически либо отсутствуют, либо расположены так, что многие неудобны», — сообщил Поздняков.

В таких случаях, заявляет глава департамента защиты прав потребителей, отличным решением может стать дикий отдых вне организованных пляжей. Однако в таком случае, предупредил Поздняков, нужно озаботиться безопасностью людей. Ведь организованные пляжи подразумевают и проверку дна, и охрану, и спасательные службы, а на диком отдыхе такого нет, поэтому ответственность падает исключительно на того, кто решает плавать или купаться.