Эксперт предупредил об уязвимости систем «умный дом» для злоумышленников

Системы «умный дом» делают жизнь комфортней, но они небезопасны, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, он объяснил свою точку зрения.
Любое электронное устройство, особенно с выходом в интернет, теоретически может быть использовано преступниками, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Системы «умный дом» не являются исключением. По словам эксперта, владелец такого оборудования может столкнуться с двумя видами рисков.
«Злоумышленник может получить доступ к системе, снимать какие-то данные об "умном доме", вмешиваться в управление электротехническими устройствами, подключаться к микрофону. Это первый вектор угроз. Второй – утечка той информации, которая в рамках пользовательского соглашения поступает разработчику. Ведь разработчик может снимать часть данных с устройств и использовать их для улучшения пользовательских характеристик своих продуктов и сервисов. Насколько это человека устраивает – вопрос открытый. Если доверяете разработчику, то пользуетесь системой. Если не доверяете, то лучше поискать что-то другое», – сказал Владимир Ульянов.
Наиболее опасные последствия может иметь подключение злоумышленников к смартфону, продолжил эксперт.
«Самое чувствительное устройство всегда с нами, в кармане или на столе. Тут и текстовая переписка, и голосовая, микрофон, камера, данные геопозиционирования, файлы, фотографии – все что угодно. Фактически смартфон – это основное шпионское устройство. Теоретически, если злоумышленник завладеет смартфоном, то у него любой информации будет даже больше, чем у нас самих», – добавил Владимир Ульянов.
Эксперт дал рекомендации, как снизить риски использования «умного дома» злоумышленниками, пишет радио Sputnik .
«Можно периодически отключать устройства от сети, вынимать из них аккумуляторы, но 99% пользователей никогда этим не будут заниматься. Если мы говорим о Wi-Fi, то с ним стоит провести определенные процедуры, например, сменить заводской, стандартный пароль и создать свою собственную учетную запись, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам. Но и эти меры не будут панацеей», – уверен Владимир Ульянов.