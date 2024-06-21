Общество

Зачем высыпали землю в русло реки Псковы в Любятово, объяснили власти

Землю в русло реки Псковы в микрорайоне Любятово высыпали для создания подъездных путей для строительной техники. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Комитетом по природным ресурсам Псковской области заключен государственный контракт на расчистку русла реки Псковы с обществом с ограниченной ответственностью "Содружества". В настоящий момент производится создание подъездных путей для строительной техники, направленной на доступ строительной техники к местам проведения работ», - рассказал Алексей Саенко.

Он отметил, что после окончания работ все вычистят и вывезут.