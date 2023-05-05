Экономика

Новые правила перерасчета пенсии после увольнения объяснил экономист

С января этого года пенсионеры, которые уволились с работы, получают проиндексированную пенсию не через четыре месяца после увольнения, а уже на второй, рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

С 1 января вместо Пенсионного фонда и Фонда социального страхования появилась новая структура — Социальный фонд (СФР). В этой связи изменился порядок передачи сведений от работодателей при увольнении сотрудника-пенсионера, пишет агентство «Прайм».

«По текущему порядку работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать страховую пенсию с учетом всех плановых индексаций, которые были проведены в период осуществления работы, на второй месяца после месяца увольнения»,- отметил экономист.

До этого года процесс перерасчета осуществлялся в течении трех месяцев, а выплаты в новом размере производили только на четвертый месяц после увольнения. С 2023 года сроки перерасчета существенно сократились: работодатель представляет в Социальный фонд данные об уволившемся пенсионере не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения пенсионера. После этого СФР выносит решение о перерасчете пенсии с учетом индексации не позднее следующего месяца (после получения от работодателя соответствующих сведений об увольнении).

Собеседник агентства привел в пример ситуацию, когда пенсионер прекратил трудовую деятельность в марте текущего года. «В этом случае он получает заработную плату за отработанное время (март) и сможет с 1 апреля претендовать на получение повышенной пенсии, то есть с учетом индексации. При этом повышенную пенсию (с учетом индексации) будет перечислена уже в мае. Таким образом, в мае будет произведена выплата пенсии, пересчитанной с учетом индексации за период — с 1 апреля текущего года.», - сказал он.

Перерасчет производится Социальным фондом автоматически, то есть пенсионеру обращаться с заявлением не нужно. Если он через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии также не уменьшится. Однако последующие плановые индексации снова не будут производиться до тех пор, пока человек вновь не уволится. Необходимо отметить, что правила индексации касаются только страховых пенсий. На выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, данный порядок не распространяется.