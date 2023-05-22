Экономика

Аркадий Мурылев - предпринимателям: Вы вносите существенный вклад в развитие экономики Псковской области

С Днем российского предпринимательства поздравил бизнесменов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

«Своей деятельностью вы вносите существенный вклад в развитие экономики Псковской области, способствуете освоению новых рынков, созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, и тем самым развитию социальной сферы. Организовать и успешно вести свой бизнес может далеко не каждый. Сегодня быть предпринимателем – это значит быть упорным, находчивым, инициативным, умеющим рисковать и мыслить масштабно. Люди, обладающие всеми этими качествами, безусловно, достойны уважения и поддержки», - сказал он.

Как отметил бизнес-омбудсмен, российские предприниматели работают в сложных условиях санкционного давления и при этом в большинстве своем остаются ответственными и надежными партнерами государства.

«В это нелегкое для нас время институт уполномоченных по защите прав предпринимателей делает все возможное, чтобы ваша позиция была услышана органами власти, а помощь от государства была оказана не только ряду отраслей, но и всем, кто в ней нуждается. В этот замечательный день позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, терпения, выдержки и семейного благополучия, надежных партнеров, востребованности ваших товаров и услуг. Пусть все ваши самые смелые замыслы и идеи будут реализованы, а бизнес процветает, несмотря ни на что! От всей души желаю всем предпринимателям неиссякаемого оптимизма, веры в себя и новых побед!» - заключил он.