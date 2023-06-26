Экономика

В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии либерал-демократов Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство подготовленный депутатами от фракции законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Авторы инициативы планируют доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, считают авторы проекта, пишет ТАСС.

По мнению либерал-демократов, 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ: эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, но точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов сейчас определить невозможно, так как неизвестно число граждан, чья заработная плата не превышает 30 тысяч рублей. Законопроекты, предусматривающие дополнительное бюджетное финансирование, должны вноситься в Думу с отзывом кабмина.

Ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.