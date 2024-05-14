Экономика

Владимир Зубов: Собираемость налогов растет, недоимок все меньше

Собираемость налогов в Псковской области растет, недоимок становится все меньше. Об этом сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Собираемость налогов за четыре месяца прошедшего года увеличилась на 50%, это очень серьезные суммы. Я как председатель общественного Совета управления налоговой службы по Псковской области хочу сказать, что четыре раза в год мы тоже рассматриваем эту динамику и видим, что собираемость налогов растет. И это без супернажима со стороны налоговой службы. За счет доказательной собираемости и контроля за сбором налогов. Все меньше остается недоимок, которые в прошлые годы росли и росли», - сказал Владимир Зубов.

По мнению гостя студии, такая тенденция складывается за счет донастройки системы налогового контроля и учета, которая на сегодняшний момент действует практически в автоматическом режиме. Как следствие растет и осознанность предпринимателей.