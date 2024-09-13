Экономика

Об изобилии на открывшейся осенней ярмарке рассказала глава Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова поделилась с подписчиками в соцсетях первыми кадрами с открывшейся в восемь утра сельскохозяйственной ярмарки муниципалитета. Торговые ряды раскинулись на парковке перед ТДЦ «Fjord Plaza» в Борисовичах.

«Ждем вас к нам за полезными покупками и хорошим настроением!» - позвала гостей Наталья Федорова.

Она рассказала, что ярмарка проходит в 24-й раз. Местные производители привезли в изобилии свежие овощи, фрукты, ягоды. На ярмарке представлен большой выбор саженцев и цветов. Среди съестных припасов особе внимание обращают на себя мед, мясная и молочная продукция. «Ветеранское подворье» и ремесленники подготовили изделия декоративно-прикладного творчества.

За атмосферу на празднике отвечают артисты Псковского районного центра культуры. Ярмарка продлится до 15:00.