Продукцию из Псковской области презентовали в Дубае

Великолукский завод «ЗЭТО» представил свою продукцию на выставке Wetex-2024 в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Союза Машиностроителей России».
Фото здесь и далее: Великолукский завод «ЗЭТО»
Wetex-2024 объединила около 2 600 компаний из 62 стран мира.
«ЗЭТО» представил комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ на напряжение 110 кВ, разъединители, компактный модуль открытого распределительного устройства.
А для прохода посетителей на пляж в Абу-Даби установили электронное оборудование, изготовленное в Пскове на заводе компании PERCo.