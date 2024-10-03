Экономика

Продукцию из Псковской области презентовали в Дубае

Великолукский завод «ЗЭТО» представил свою продукцию на выставке Wetex-2024 в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Союза Машиностроителей России».

Фото здесь и далее: Великолукский завод «ЗЭТО»

Wetex-2024 объединила около 2 600 компаний из 62 стран мира.

«ЗЭТО» представил комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ на напряжение 110 кВ, разъединители, компактный модуль открытого распределительного устройства.

«Переговоры прошли продуктивно. Отмечу высокую заинтересованность посетителей выставки в оборудовании российского производства», — рассказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности «ЗЭТО» Елена Давыденкова.

А для прохода посетителей на пляж в Абу-Даби установили электронное оборудование, изготовленное в Пскове на заводе компании PERCo.