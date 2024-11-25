Экономика

Россиян предупредили о подорожании кофе в 2025 году

В следующем году кофе может подорожать на четверть из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме, рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше на 20-25 процентов», — сказал он.

По словам собеседника агентства, все производство кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Крупнейший мировой производитель — Бразилия — удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Но на рынок влияют проблемы, связанные с засухой в Бразилии. А во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты, из-за тайфунов и редких дождей также прогнозируется сокращение урожая кофе.

Если раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, то теперь она практически сравнялась по ценам с арабикой, добавил Тренин.

Что касается Бразилии, то с апреля уровень осадков в основных регионах выращивания кофе остается значительно ниже среднего, что негативно сказывается на прогнозах производства.Опасения по поводу засушливого периода и ограниченные запасы приводят к смещению баланса спроса и предложения, и это также поддерживает рост цен на кофе.

Кроме того, на российском рынке дополнительный негативный фактор создает снижение курса рубля к доллару. В результате российские потребители, скорее всего, продолжат сталкиваться со значительным увеличением цен на кофе, пишет РИА Новости.

На этой неделе стоимость зерен кофе на бирже продолжила бить многолетние рекорды: так, январские фьючерсы на робусту 28 ноября подскочили выше 5,5 тысячи долларов за тонну — такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года. Арабика при этом дорожала выше 7,3 тысячи долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.