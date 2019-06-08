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10 интересных фактов о Святогорском монастыре: к 450-летию обители

29.07.2019 09:34|ПсковКомментариев: 0

По этим каменным, поросшим мхом ступеням невозможно подняться без душевного волнения: ровесники Ивана Грозного, кого только они не повидали на своем веку! Царские особы и простые смертные, величайшие люди русской земли и неприятельские армии, артисты и паломники, монахи и революционеры... Святогорский Свято-Успенский монастырь по сей день является местом  притяжения для всех, кто стремится постичь тайну русской души, русского гения и русского православия. В преддверии празднования 450-летия обители Псковская Лента Новостей рассказывает о самых интересных фактах из истории монастыря. Внимание, спойлер: конечно, без «солнца русской поэзии» не обойдется!

1. В основании - чудо

Святогорский Свято-Успенский монастырь был основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного на месте явления блаженному Тимофею иконы Божией Матери Одигитрии на Синичьей горе. По одним сведениям, Тимофей был безродным юродивым, по другим - сыном благочестивых родителей. Как бы то ни было, работал он пастухом, и в один из вечеров, по обыкновению, пас коров у реки Луговка. И было ему видение - в сияющем ореоле явилась ему икона Богородицы «Умиление»,  находившаяся в Вороничской приходской церкви. Голос свыше повелел ему идти на Синичью гору, где узрит он Благодать Божию. Пастух так и сделал, оставил коров, которые, согласно легенде, сами вернулись к хозяевам, и отправился на гору, где во второй раз явилась ему икона «Умиление» и слова о том, что через шесть лет на этой горе просияет благодать Божия. Юноша никому об этом не сказал.

Спустя некоторое время Тимофей вновь пришел на гору и нашел там при сосне стоящую Богородичную икону Одигитрии. Он сделал близ нее кущу и пещеру и провел в молении 40 дней, после которых от иконы произошел глас, повелевший ему объявить об этом в пригороде Воронич, чтобы священство и народ пришли в пятое воскресение после Пасхи с иконой Умиление Божьей Матери из Воронича на Синичью гору.

В учрежденном крестном ходу, на месте, где было первое явление пастуху при реке Лугвицы, начались исцеления болящих и продолжались до Синичьей горы. Об этом было донесено царю Ивану Грозному, который прислал следователей. После удостоверения об исцелениях велено было на этой горе, прозванной с тех пор Святой, поставить часовню для прихода туда впредь со святыми иконами из Воронича. На праздник Покрова Богородицы туда был организован крестный ход. В ту же ночь часовня загорелась, огонь погубил все в ней находившееся, кроме чудотворных икон Умиление и Одигитрии, оставшихся невредимыми. Когда об этом узнал Грозный, он повелел устроить на этом месте монастырь и на Святой горе воздвигнуть каменную церковь во имя Успения Богородицы так, чтобы алтарь занимал то самое место, где при сосне было явление иконы Одигитрии. Основание церкви на Святой горе и основание монастыря при подошве ее с южной стороны было положено в 1569 г. псковским наместником князем Юрием Токмаковым.

2. Три чудотворных иконы

В обители сегодня находится три чудотворные иконы.

Это святая икона «Умиление», являвшаяся в чудесном видении пастуху Тимофею. Богоматерь на этой иконе изображена увенчанной короною, с сидящим на её левой руке младенцем Христом, благословляющим правою рукой. Вокруг средника иконы изображен цикл Богородичных праздников. Празднование в честь этой иконы совершается 19 марта и в 9-ю пятницу после Пасхи, ныне она находится с левой стороны соборного храма Успения.

Явленная Святогорская икона Божией Матери «Одигитрия» древнего письма написана на кипарисовой доске и облачена в серебряную позлащённую ризу.

Чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская» согласно монастырскому преданию была написана византийскими мастерами.

До сих пор в храме также хранятся иконы из окрестных разрушенных в годы установления советской власти и военного лихолетья храмов. Здесь также хранится чтимый образ Преподобного Серафима Саровского Чудотворца с частицей его облачения и камня, на котором он молился.

3. Загадочные подземные ходы

Семь лет назад пушкиногорские коммунальщики совершенно случайно обнаружили секретный лаз из Свято-Успенского Святогорского монастыря, ведущий, предположительно, за территорию обители к находящемуся неподалёку пруду. Рабочие искали место для захоронения участника освобождения поселка и почётного гражданина Пушкинских Гор Андрея Новикова, который завещал похоронить себя на братском захоронении, рядом с однополчанами. Братское захоронение находится как раз на территории Святогорского монастыря. Начали рыть яму и вдруг обнаружили ход. По свидетельствам очевидцев, его своды выложены камнем, вход высотой примерно с письменный стол. Передвигаться внутри можно только ползком. Возможно, это «слух» - подземный ход, цель которого заключается в выслушивании, не ведет ли неприятель где-нибудь подкоп (как и Псково-Печерская, Святогорская обитель совмещала функции монастыря и крепости, а монахи одновременно были воинами. Собственно, и основан монастырь на Святых горах был в то время, когда Иван Грозный вел Ливонскую войну).

4. Щедрые вклады

Отдельную страницу в летописи монастыря занимают вклады и пожертвования. В ризнице монастыря хранилось Евангелие печати 1628 года - дар царя Михаила Фёдоровича. На колокольне висел колокол Горюн, подаренный Иоанном Грозным. По неточным данным, был и колокол, подаренный Борисом Годуновым. Царевна Екатерина Иоанновна при посещении Святогорской обители подарила настоятелю богатое облачение.

Псковский помещик И.М. Карамышев на свои средства построил церковь Покрова - северный придел Успенского собора, подарил монастырю икону древнего письма и внёс денежный вклад - 1800 рублей. А.А. Орлова-Чеслинская внесла 500 рублей. Иосиф Абрамович Ганнибал подарил монастырю водяную мельницу на речке Луговке и пустошь «Долгую» - 25 десятин.

5. Многопудовые колокола и боевые часы

Колокольню в монастыре начали возводить в 1764 году на средства помещика И.Львова и коллежского асессора М.И.Карамышева. Строительство было завершено к 1821 г. На третьем ярусе колокольне были устроены «железные боевые часы с четвертями» - сейчас они утрачены, остались лишь следы на месте, где они находились. Общая высота колокольни, с высоким шпилем, яблоком и крестом, составила 37 м — столько же, сколько прожил Пушкин.

Колокола Святогорского монастыря являются одной из интереснейших его достопримечательностей.

Одна из легенд рассказывает, что обитель заказала заводу купца Тюленева в Москве большой колокол. Во время отливки случилась неожиданная для мастеров проверка. Мастера, часто утаивавшие серебро, вынуждены были все спрятанные слитки бросить в сплав, из которого готовился монастырский колокол. Так Святогорская обитель получила один из редчайших на Руси колоколов. По другой легенде, в сплав было вложено много серебряных монет, пожертвованных паломниками-богомольцами.

Еще один из колоколов славится не весом и звоном, а тем, что его подарил монастырю Иван Грозный. В народе этот колокол называли Горюном, вес его 15 пудов.

Самый большой из колоколов был отлит в Москве, весил 151 пуд. Его звон можно было слышать за 15-25 вёрст. Он был разбит оккупантами в 1944 году, основание его и осколки в настоящее время экспонируются в обители.

Более двух десятков лет директор Пушкинского заповедника С.С. Гейченко собирал колокола на старых погостах псковского края. В 1980 году 14 колоколов повесили на колокольню Успенского собора, для того, чтобы в дни, посвящённые памяти А.С. Пушкина, торжественный их звон разносился далеко вокруг.

6. Святогорские ярмарки

В ХVII- ХVIII веках Святогорский монастырь относился к богатейшим на Руси. В 1720 году, например, в монастырские владения входили пустоши Савино, Щёкино, Глусово, Кошкино и др., пожни при реке Великой, угодья близ Воронича. Ему принадлежало до 1000 крепостных душ. Монастырь владел перевозом через реку Сороть, имел право рыбной ловли на озёрах Воронич, Белогуля, Клинище и на Сороти.

Важной статьёй монастырских доходов являлись проводимые здесь ярмарки. Точное время возникновения ярмарок при монастыре неизвестно. Считается, что их стали проводить вскоре после уничтожения города Воронича, откуда они и были переведены в Святые Горы.

 Наибольшего размаха монастырские ярмарки достигли к 1730-м годам, когда они проводились пять раз в году. На святогорские ярмарки, длившиеся порой до 6-7 дней, съезжались купцы опочецкие и псковские, новгородские и рижские, ревельские и даже нижегородские.

Ярмаркам была обязана своим ростом слобода Тоболенец (по названию озера) - старое поселение, возникшее ранее монастыря. Здесь открывались всё новые и новые лавки, мастерские, кабаки. Именно из этой монастырской слободы к началу ХХ века вырос посёлок Святые Горы (Пушкинские Горы).

Художник: Ольга Муратова

Пушкин чрезвычайно любил святогорские ярмарки, где мог вслушиваться в яркую и образную народную речь, запоминать и записывать «с натуры» наиболее интересное и характерное. Посещение этих ярмарок многое дало поэту при работе над исторической драмой «Борис Годунов».

7. «Наше все»

С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора (здесь погребены Осип Абрамович Ганнибал и Мария Алексеевна Ганнибал - дед и бабушка Пушкина, брат поэта Платон, умерший во младенчестве).

В годы михайловской ссылки (1824-1826 годы) поэт часто посещал Святогорский монастырь - приходил на ярмарки, проходившие здесь в девятую пятницу после Пасхи, наблюдал народные обычаи, пользовался монастырской библиотекой, был дружен с братией и настоятелем обители игуменом Ионой. Многое из подмеченного здесь Пушкиным было использовано при написании «Бориса Годунова». Так, здесь поэт услышал присказку «Наш Фома пьет до дна, выпьет да поворотит, да в донышко поколотит», вошедшую в сцену «Корчмы у Литовской границы».

В 1836 году поэт похоронил здесь мать, и, по преданию, внес в монастырскую казну 10 рублей серебром - за место для себя… Зимним февральским вечером в монастырь из Петербурга был доставлен гроб с телом поэта и установлен до похорон в приделе Божией Матери Одигитрии. Ранним утром 6 февраля 1837 года А.С. Пушкин был похоронен у алтаря Успенского собора. На могиле был установлен деревянный крест с надписью «Пушкин». Ныне известный памятник на могиле А.С.Пушкина был установлен в 1841 году.

Поныне утром и вечером в соответствии с монастырским уставом проходят службы, ежедневно монашеская братия поминает «болярина Олександра» «со сродники».

8. Революционные перемены

В 1924 году монастырь был закрыт. В разные годы здесь располагались клуб, типография, хлебопекарня. С 1936 года ансамбль Святогорского монастыря полностью вошел в Пушкинский музей-заповедник. Это во многом способствовало сохранению целостности ансамбля монастыря. В Успенском соборе была размещена музейная экспозиция, посвященная истории Святых гор.

9. Мины «с сюрпризом»

Пушкинский Заповедник был освобожден 12 июля 1944 года войсками 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. Немцы хорошо понимали, что войдя в Пушкинские Горы, бойцы и офицеры Красной Армии сразу же посетят могилу поэта, поэтому они превратили ее в западню для них. Отступая, враг тщательно заминировал не только могилу поэта, но и весь Святогорский холм. Под него был прорыт тоннель, начиненный замаскированными авиабомбами и минами.

В стене монастыря был обнаружен заряд тола весом 250 кг с часовым механизмом. У могилы Пушкина обнаружили противотанковые мины с «сюрпризом». В верхней мине был установлен химический взрыватель, срабатывающий через определенное время, а под ней вторая мина со взрывателем натяжного действия.

 ria.ru

С восточной стороны монастыря под могилу поэта был прорыт тоннель, куда были заложены 10 авиабомб по 100 кг каждая. На территории монастыря было снято и обезврежено более 100 мин, а в соборе, в песке (доски пола были сорваны), снято более 20 мин.

При разминировании погибло 9 сапёров. О событиях 1944 года напоминает памятная табличка около лестницы, ведущей к храму и могиле поэта.

Разрушение Пушкинских Гор стало одним из обвинений, предъявленных нацистам во время Нюрнбергского процесса.

10. Возвращение

В 1992 г. Свято-Успенский Святогорский монастырь был возвращен в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. 29 мая при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II торжественно возобновлены службы в его Успенском соборе.

Современный облик монастыря представляет собой комплекс построек, обнесенный старой оградой из камня. Попасть внутрь можно через одни из двух ворот: Пятницкие, близ которых стояла ныне разрушенная одноименная церковь, и Анастасьевские, у которых находилась одноимённая часовня (тоже уже не существующая). Сейчас у них можно увидеть небольшую каменную привратницкую. Близ Пятницких (или Святых) ворот расположен дом наместника начала 20 века. Ещё одни названные в честь утраченной сегодня церкви ворота, Никольские, соединяют святой и торговый дворы монастыря.

Монастырь открыт ежедневно, службы проходят в 6.30, 9.00 и 17.00. Посещение монастыря бесплатно.

Телефоны монастыря: (81146)2-33-89, 2-37-85, телефоны музея-заповедника: 8(81146)2-23-21, 2-26-09

Заказать требы в монастыре, а также сделать пожертвования можно онлайн, на сайте svyatogorsky.org.

Теги: #РПЦ #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
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