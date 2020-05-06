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Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня

6 июня в 19.00 в формате онлайн будет представлена композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона о жизненном пути А. С. Пушкина «Метаморфозы», созданная к 220-й годовщине со дня рождения поэта и Году театра в России.

По мнению автора, постановка «поможет раскрыть поэта с новой стороны, показать, как развивался и мыслил этот человек, благо нам досталось богатое наследие Пушкина в его произведениях и черновиках».

Съемки композиции проходили на территории «Михайловского» (поляна, стационарная сцена, Савкина горка).

Режиссер-постановщик - Борис Бирман.

Музыкальный руководитель - Николай Хондзинский.

Исполнители:

Борис Бирман

Заслуженный артист России Михаил Морозов

Заслуженный артист России Александр Строев

Наталья Петрова

Подробности можно узнать на сайте Дни Пушкинской поэзии и русской культуры http://pushkin-fest.com/