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Чудо благодатного звона: как в Пскове возрождают колокольное мастерство

Народная школа звонарей уже целый год обучает псковичей древнему мастерству. В маленькую учебную звонницу при храме святых Жен-Мироносиц на улице Коммунальной приходят взрослые и дети. Многие талантливые ученики, отточив навыки, отправляются в церкви, чтобы нести в мир благодатный перезвон.

Фото: Александр Елисеев

Корреспондент «МК в Пскове» посетила занятие школы звонарей и узнала, для чего педагоги хранят печные чугунки, чем отличаются колокольни центральных храмов Пскова и о чем мечтают местные звонари. Подробности здесь>>>