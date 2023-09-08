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Псково-Печерскую икону Богоматери «Умиление» чтят православные 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и Псково‑Печерской иконы Божией Матери «Умиление» празднуют 8 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печорский монастырь / Telegram

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была написана и принесена в обитель псковскими купцами Василием и Феодором около 1521 года.

Особенно прославилась чудесными исцелениями в 1524 году. Празднество иконе «Умиление» установлено в память избавления Пскова от нашествия Наполеона в 1812 году. Празднование ей совершается также 21 мая, 23 июня и 26 августа.