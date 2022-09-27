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Более 60 изменений обнаружили на «Троице» Рублева после отправки на богослужение

61 существенное изменение обнаружили на иконе «Троица» Андрея Рублева после того, как ее отправили на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.

Уточняется, что икона получила «многочисленные шелушения красочного слоя», пять из которых признали аварийными. Они возникли из-за «резкого перепада температурно-влажностного режима», поскольку картина была установлена в неклиматической выставочной витрине, пишет Lenta.ru.

В реставрационном совете заявили, что подобные изменения «нуждаются в срочной консервации». Согласно вердикту экспертов, последствия неправильного хранения иконы «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

«Троицу» было решено оставить в депозитарии. Когда икона вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, пока неизвестно.

Напомним, 16 июля икону вывезли из Третьяковской галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла.