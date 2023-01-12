Сквозной проезд XX века восстановили в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря

Сквозной проезд XX века восстановили реставраторы в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в областном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
Ворота установят с двух сторон здания. Они будут выполнены в виде кованых декоративных решеток. Пространство внутри сквозной арки оштукатурили «под рукавичку», с целью сохранения внешнего вида стен и сводов, в соответствии с периодом постройки.
Как объяснили специалисты, сквозная арка въезда на территорию подворья была заложена. Здание использовалось в качестве одного из корпусов Онкологического диспансера.
Также восстановили исторические фасады уличный и дворовый с использованием элементов стиля эклектики.