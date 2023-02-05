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Купола и кресты храма Святой Троицы освятили в плюсской деревне Ореховно

Чин освящения и установки куполов с крестами строящегося храма Святой Троицы совершили в деревне Ореховно Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

По благословению митрополита Порховского и Псковского Тихона чин освящения совершил благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр Тимофеев.

Строительство храма началось 28 июля 2022 года на месте бывшей Троицкой церкви села Боброво (ныне Ореховно), сгоревшей в 1944 году.