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Рок-группа «Кипелов» посетила Псково-Печерский монастырь

Рок-группа «Кипелов» посетила Псково-Печерский монастырь 5 марта. Об этом сообщается в группе молодёжного медиапроекта обители «Дух» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Дух» / «ВКонтакте»

«У нас был концерт в Пскове, решили не улетать с утра на самолёте, а побывать в этом благодатном месте и вечером уехать уже на поезде. Это потрясающее место - грех было бы не посетить его», - поделился впечатлениями фронтмен группы Валерий Кипелов.

Напомним, концерт группы «Кипелов» в Пскове состоялся 4 марта.