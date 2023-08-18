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Храм в честь блаженной Ксении построят в плюсской деревне

Чин закладки храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской состоялся в деревне Должицы Плюсского района, сообщает глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Чин совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Сослужили ему благочинный Плюсского благочиния отец Александр, отец Олег, отец Аарон, отец Фиофил, отец Андрей.

«Мудрые слова поздравления и наставления, сказанные владыкой отцам, попечителям, строителям, прихожанам, и, конечно, общая фотография на память оставят в наших сердцах и душах добрую память об этом дне», – поделилась Наталья Иванова