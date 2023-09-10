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Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах

В ходе реставрации Благовещенской церкви в Псково-Печерском монастыре на фасаде со стороны входа специалисты обнаружили алтарную часть и традиционный псковский архитектурный декор - «бегунок-поребрик-бегунок». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объем (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры. Принято решение сохранить исторические контуры апсиды и традиционное для древней Псковской архитектуры наружное убранство храма орнамент «поребрик-бегунок-поребрик».

«Поребрик - тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века. Рядом с "зубчатой" полосой вилась "ёлочка" бегунца. Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из нее», - уточнили специалисты