←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости епархии 10.09.2023 16:240 Реставрация башни Нижних решеток началась в Псково-Печерском монастыре 12.09.2023 16:350 Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО 12.09.2023 10:410 Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября 12.09.2023 09:500 Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах 11.09.2023 08:200 Православные отмечают большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 10.09.2023 16:240 Реставрация башни Нижних решеток началась в Псково-Печерском монастыре
Церковь / Новости епархии

Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах

12.09.2023 09:50|ПсковКомментариев: 0

В ходе реставрации Благовещенской церкви в Псково-Печерском монастыре на фасаде со стороны входа специалисты обнаружили алтарную часть и традиционный псковский архитектурный декор - «бегунок-поребрик-бегунок». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объем (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры. Принято решение сохранить исторические контуры апсиды и традиционное для древней Псковской архитектуры наружное убранство храма орнамент «поребрик-бегунок-поребрик».

«Поребрик - тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века.  Рядом с "зубчатой" полосой вилась "ёлочка" бегунца. Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из нее», - уточнили специалисты

Теги: #реставрация #Псково-Печерский монастырь #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
12.09.2023, 16:350 Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО 12.09.2023, 10:410 Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября 12.09.2023, 09:500 Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах 11.09.2023, 20:000 Патриарх Кирилл призвал верующих не отворачиваться от больных алкоголизмом
11.09.2023, 08:200 Православные отмечают большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 10.09.2023, 16:240 Реставрация башни Нижних решеток началась в Псково-Печерском монастыре 09.09.2023, 17:220 Замурованные ниши обнаружили в Благовещенской церкви в Печорах 09.09.2023, 13:420 Исторические очертания вернули церкви святого Лазаря в Печорах
08.09.2023, 22:000 Мастера колокольного звона соберутся в Пскове 12 сентября 08.09.2023, 20:200 Воскресенский женский монастырь станет темой лекции в Пскове 08.09.2023, 14:150 Псково-Печерскую икону Богоматери «Умиление» чтят православные 8 сентября 01.09.2023, 21:400 Студентам Псково-Печерской духовной семинарии подарили Библии
01.09.2023, 15:450 Священник Антоний Афанасьев о новом церковном годе 01.09.2023, 13:520 «Пастырь»: День знаний и новолетие. ВИДЕО 30.08.2023, 20:400 Лекция по истории 272-го Гдовского пехотного полка пройдет в Пскове 28.08.2023, 21:230 ПЛН-ТВ: Празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря и дня Успения Божией Матери
28.08.2023, 20:350 Празднование Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.08.2023, 14:200 Мозаику с изображением Богородицы освятили в Печорах 28.08.2023, 13:260 Памятник Псково-Печерским старцам освятил митрополит Тихон 28.08.2023, 12:120 Крестный ход начался в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО
28.08.2023, 10:570 Тысячи верующих собрались на праздничную литургию в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2023, 10:040 Праздничная литургия началась в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 28.08.2023, 00:011 Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в один из главных церковных праздников 27.08.2023, 17:300 Митрополит Тихон поздравил верующих с наступающим праздником Успения
26.08.2023, 10:251 Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию филиала Русского музея в Печорах 25.08.2023, 17:430 Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря 25.08.2023, 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 24.08.2023, 11:282 Митрополит Псковский и Порховский Тихон дал эксклюзивное интервью Псковской Ленте Новостей
24.08.2023, 08:122 День памяти священника Николая Гурьянова отмечают православные псковичи 23.08.2023, 19:170 Художественный руководитель Псковского детского хора записал видеообращение к родителям 22.08.2023, 13:561 Памятник святителю Тихону торжественно открыли на въезде в Кунью 21.08.2023, 18:450 Старую главку храма Старого Вознесения демонтировали в Пскове
21.08.2023, 10:000 Храм в честь блаженной Ксении построят в плюсской деревне 18.08.2023, 22:000 Кровельные работы на боковых пределах завершили в дедовичском храме 18.08.2023, 17:410 Освящение памятника святителю Тихону состоится на въезде в Кунью 18.08.2023, 13:480 Три мультимедийных экрана установят в Печорах
18.08.2023, 08:450 «Пастырь»: Преображение Господне - значение праздника. ВИДЕО 17.08.2023, 16:250 Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора в случае непогоды 17.08.2023, 10:400 Богом зданные пещеры в Печорах закроются 27 августа 17.08.2023, 09:500 Реставрацию Башни Святых ворот и Лазаревской церкви завершают в Печорах
15.08.2023, 07:360 Деревья и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре 14.08.2023, 17:151 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре 14.08.2023, 14:130 Успенский собор в Пушкинских Горах готовят к реставрации 13.08.2023, 18:010 Паломники помогли собрать урожай огурцов в Псково-Печерском монастыре
13.08.2023, 13:260 Выставка «Живые доски» откроется в Пскове 19 августа 12.08.2023, 14:020 Свято-Троицкий собор предоставили в безвозмездное пользование Псковской епархии 12.08.2023, 00:010 Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2023 году: когда и как праздновать 11.08.2023, 07:171 Воссоздание интерьеров завершается в приделе церкви Николы Вратаря в Печорах
10.08.2023, 11:291 Офисы хотят сделать в каменных палатах на подворье Елеазаровского монастыря в Пскове 10.08.2023, 10:080 Домик стрельца в Печорах готовят к реставрации 09.08.2023, 20:201 Псковские волонтеры приобщились к деревенскому труду в селе Владимирец 09.08.2023, 12:140 Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове начнут реставрировать в 2024 году
08.08.2023, 20:550 Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах 06.08.2023, 20:087 Храм хотят построить на улице Майора Доставалова в Пскове 05.08.2023, 09:000 Десять лет исполнилось с убийства священника Павла Адельгейма в Пскове 5 августа 04.08.2023, 14:110 «Пастырь»: О молитве. ВИДЕО
04.08.2023, 11:150 Десять лет после отца Павла Адельгейма 02.08.2023, 20:490 Опубликована афиша мероприятий на день памяти отца Павла Адельгейма в Пскове 02.08.2023, 20:290 Шесть докладчиков выступят на конференции в Пскове в 10-ю годовщину памяти отца Павла Адельгейма 02.08.2023, 16:510 Фотофакт: Урожай лука сушат на гульбище стены Псково-Печерского монастыря
02.08.2023, 16:240 Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентовали в Пскове 02.08.2023, 13:390 Раскопки на территории Троицкого собора в Пскове начнут в 2023 году 01.08.2023, 21:220 Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения 01.08.2023, 20:320 Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове
01.08.2023, 11:290 День памяти Серафима Саровского: что строго запрещено в большой православный праздник 31.07.2023, 22:340 Троицкий собор в Пскове начнут реставрировать в августе 28.07.2023, 15:500 Археологи провели раскопки на территории храма Севастийских мучеников в Печорах 28.07.2023, 07:210 Епископ Великолукской и Невельский Сергий получил орден преподобного Серафима Саровского
27.07.2023, 15:071 Россияне чаще верят в ад, чем в рай — ВЦИОМ 27.07.2023, 09:330 Башню Нижних решеток в Печорах начнут реставрировать в этом году 26.07.2023, 21:000 Псковичам предлагают стать волонтёрами в городской больнице 26.07.2023, 20:200 Лекция про монастырь Иоанна Предтечи на Завеличье пройдет в Пскове
26.07.2023, 17:450 Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентуют в Пскове 26.07.2023, 13:330 Ночную литургию совершили в подземном храме на Талабских островах 26.07.2023, 09:442 Иконостас Троицкого собора в Пскове находился в аварийном состоянии 26.07.2023, 07:550 Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать в этот день
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru