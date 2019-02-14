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Госдума приняла закон, позволяющий принадлежащим религиозным организациям вузам давать дополнительное профобразование

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому учебные заведения религиозных организаций смогут предоставлять дополнительное профобразование, пишет «Интерфакс».

Законопроектом определяется, что духовные образовательные организации с согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией руководящего или координирующего органа вправе реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Также определяется, что духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения, выдают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию, документы об образовании и о квалификации в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Один из авторов законопроекта зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина пояснила «Интерфаксу», что речь идет о духовных учебных заведениях, которые дают профессиональное и высшее духовное образование - в православной церкви это духовные семинарии и академии.

В настоящее время по законодательству они не могут предоставлять дополнительное профессиональное образование. Семинарии соответствуют среднему профессиональному образованию, духовные академии - высшему профессиональному образованию.

При этом Л.Духанина отметила, что поправки не касаются, например, православных университетов и институтов, которые и в настоящее время предоставляют образование по разным направлениям.