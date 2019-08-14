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Митрополит Тихон принял участие в заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви

4 сентября в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. В заседании принял участие митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором представил повестку дня. Одним из ее пунктов является обсуждение проекта документа «Организация социального служения в епархии».

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, председателю Издательского Совета Русской Православной Церкви, была вручена Патриаршая грамота.

Со словами благодарности за труды Святейший Патриарх Кирилл также вручил владыке Клименту образ святителя Николая.

Во внимание к усердным многолетним трудам на благо Святой Церкви и в связи с 40-летием служения в сане пресвитера протоиерею Димитрию Смирнову, председателю Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, была вручена Патриаршая грамота.