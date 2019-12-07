←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости патриархии 07.12.2019 11:550 Копия иконы Успения Божией Матери из Псково-Печерского монастыря доставлена в самую восточную точку России 18.01.2020 15:360 В РПЦ напомнили о необязательности купания в проруби в Крещение 08.01.2020 09:520 Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные 28.12.2019 20:401 Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды 28.12.2019 17:142 РПЦ предложит Министерству просвещения проекты антиалкогольных уроков для школьников - митрополит Тихон 27.12.2019 09:202 РПЦ изменила правила крещения детей
Церковь / Новости патриархии

В РПЦ напомнили о необязательности купания в проруби в Крещение

18.01.2020 15:36|ПсковКомментариев: 0

Купание в проруби в праздник Крещения Господня не является церковным таинством или обрядом, и погружаться в ледяную воду верующим вовсе не обязательно. Как передает «Интерфакс», об этом заявили в Русской православной церкви.

«Я бы хотел сказать с экрана нашего телеканала о том, что погружение в прорубь не является необходимым атрибутом празднования Крещения Господня. Это не требование Церкви и не церковное таинство или обряд», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Он подчеркнул, что празднование Крещения заключается, прежде всего, в том, чтобы прийти в храм, принять участие в литургии, причаститься, поучаствовать в молитве на освящение воды, и эту освященную крещенскую воду взять с собой, и в течение всего года употреблять ее, «в том числе, как средство исцеления от болезней, но отнюдь не вместо лекарств и не вместо обращения к врачам».

Митрополит напомнил, что церковный устав и церковные правила знают только одно погружение для человека - это погружение в воды крещальной купели. Что касается освящения воды, которое совершается в крещенский сочельник и в самый день Крещения, то ни в одном из богослужебных текстов, которые там употребляются, не упоминается погружение в эту воду, отметил он.

«Упоминается, что эту воду пьют во исцеление души и тела, что этой водой окропляют свои жилища, этой водой можно окроплять какие-то вещи для их освящения, и упоминается также помазание этой водой - вот, собственно, то, для чего эта крещенская вода должна употребляться с точки зрения церковного устава. Все остальное - это обычаи, традиции, фольклор», - считает иерарх.

При этом у самого митрополита отношения с прорубью в разные годы складывались по-разному. «Было два или три года, когда я вообще в течение всей зимы погружался в прорубь регулярно, раз в неделю или раз в две недели... Но потом многообразие служебных обязанностей не оставило для меня такой возможности», - рассказал он, добавив, что теперь окунается только на Крещение, причем вне зависимости от погодных условий.

Крещенские купания - православная традиция, которой придерживаются в России, Украине, и некоторых других странах. Верующие окунаются в прорубь или открытые водоемы в ночь на 19 января.

Теги: #крещенские купания #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
18.01.2020, 19:356 Митрополит Тихон открыл новый спортивный зал в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря 18.01.2020, 15:360 В РПЦ напомнили о необязательности купания в проруби в Крещение 18.01.2020, 08:270 Крещенский сочельник начался у православных 17.01.2020, 16:460 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в Пскове
17.01.2020, 08:000 В Крещенские дни храм Александра Невского будет работать круглосуточно 16.01.2020, 16:300 Третья встреча в рамках цикла «Погружение в церковное искусство» была посвящена зимним церковным праздникам 16.01.2020, 15:150 Посетить Никандрову Пустынь на праздник Крещения Господня приглашает псковичей и гостей города паломническая служба «Вольный странник» 15.01.2020, 16:490 Более 400 детей приняли участие в благотворительной елке, организованной храмом св.Александра Невского
15.01.2020, 16:142 На экскурсии, посвященные истории воинского храма Александра Невского и подвигу 6-й роты, приглашают псковских студентов и школьников 15.01.2020, 15:111 В Пскове пройдут открытые лекции на тему «Православие в русской литературе» 14.01.2020, 21:290 Определены места для крещенских купаний в Пскове и районе 14.01.2020, 14:070 Как в Кремле: Рождественская епархиальная елка может стать доброй традицией Псковской митрополии
13.01.2020, 18:150 Рождественский праздник прошел вчера в Троицком соборе 13.01.2020, 16:100 Как отметят праздник Крещения Господня в Троицком соборе Псковского Кремля. РАСПИСАНИЕ 13.01.2020, 14:030 Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств 11.01.2020, 15:571 Рождества крылатый дух
11.01.2020, 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 10.01.2020, 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий» 10.01.2020, 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО 10.01.2020, 09:130 В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой
10.01.2020, 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки 09.01.2020, 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии 09.01.2020, 21:250 Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым 09.01.2020, 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей
09.01.2020, 13:530 Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом 08.01.2020, 09:520 Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные 07.01.2020, 16:200 Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО 07.01.2020, 11:010 Завтра для юных псковичей пройдет бесплатная Рождественская елка
06.01.2020, 22:371 В канун Рождества в Троицком соборе прошло Всенощное бдение. ФОТО 06.01.2020, 21:450 Митрополит Тихон поздравил псковичей и жителей области с Рождеством Христовым 06.01.2020, 16:250 Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ 06.01.2020, 13:100 Псковичей приглашают в Крыпецкий монастырь на престольный праздник
06.01.2020, 09:040 Божественная литургия, чаепитие и праздничные концерты: как отметят Рождество псковичи 05.01.2020, 17:250 Рождественскую Божественную Литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон 05.01.2020, 09:012 Рождественские вертепы устанавливают в храмах Псковской епархии. ФОТО 04.01.2020, 09:310 Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове
03.01.2020, 17:210 Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты 03.01.2020, 15:180 В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» 28.12.2019, 20:401 Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды 28.12.2019, 17:142 РПЦ предложит Министерству просвещения проекты антиалкогольных уроков для школьников - митрополит Тихон
27.12.2019, 22:341 Дети, обучающиеся в Центре специального образования №1, получили новогодние подарки от митрополита Тихона 27.12.2019, 19:050 Очередные Александро-Невские беседы в храме Невского будут посвящены теме «Праздничный чин в псковском искусстве» 27.12.2019, 11:570 Троицкий собор приглашает псковичей на новогоднее богослужение 27.12.2019, 10:290 «Неудобные» вопросы священнику псковичи смогут задать в воскресенье
27.12.2019, 09:202 РПЦ изменила правила крещения детей 27.12.2019, 08:010 Заседанием Священного Синода РПЦ назначены на должность игумении Снетогорского и Творожковского монастыря 26.12.2019, 13:150 Работа со смыслом: швейная мастерская Троицкого собора 26.12.2019, 09:580 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в первом за столетие совместном заседании Священного Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ
26.12.2019, 08:220 Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил благотворительную помощь от Псковской епархии 25.12.2019, 10:331 На общем собрании клирики Псковской епархии обсудили итоги уходящего года 24.12.2019, 11:220 Множество прихожан проводили старейшего клирика Псковской епархии в последний путь 23.12.2019, 18:200 Об истории Ильинского девичьего монастыря псковичи смогут узнать на очередных Александро-Невских беседах
23.12.2019, 17:210 Расписание паломнических туров на 2020 год появилось на сайте «Вольного странника» 20.12.2019, 15:252 Стало известно, когда в Пскове пройдут ХI Международные Александро-Невские чтения 20.12.2019, 14:385 Скончался один из старейших священников Псковской епархии 20.12.2019, 13:131 В Пскове прошел декабрьский крестный ход. ФОТО
19.12.2019, 15:410 Центр социального обслуживания Псковского района получил средства реабилитации от Псковской епархии 19.12.2019, 15:050 Завтра в Троицком соборе пройдет ночная Божественная литургия для молодежи 18.12.2019, 22:250 День открытых дверей пройдет в Воскресной школе храма св.Александра Невского 18.12.2019, 20:490 В Псковском медколледже стартовала программа Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому»
18.12.2019, 09:200 В путешествие, которое оживит страницы книги «Несвятые святые», приглашает псковичей паломническая служба «Вольный странник» 18.12.2019, 08:000 Песни на стихи протоиерея Анатолия Трохина прозвучат в Пскове 22 декабря 17.12.2019, 21:160 Студенты-историки из Луганска и Стерлитамака открыли для себя святыни Псковской земли вместе с паломническим центром «Троицкий»  17.12.2019, 17:300 Место, второе после храма: просфорня Троицкого собора
17.12.2019, 11:470 На престольный праздник храма святителя Николая в Торошино приглашают псковичей 17.12.2019, 09:370 В четверг пройдет декабрьский крестный ход по Пскову 16.12.2019, 22:000 В четверг псковичей приглашают на историческую беседу в храм святого Александра Невского 16.12.2019, 21:140 Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители
16.12.2019, 10:021 Спасти и сохранить 14.12.2019, 16:350 Храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 13.12.2019, 12:151 В Псковской области появился паломнический маршрут по следам героев книги «Несвятые святые» 13.12.2019, 11:153 Митрополит Тихон назвал храмы Псковщины, которые нужно привести в нормативное состояние в первую очередь
13.12.2019, 08:150 В Печорах прошел благотворительный музыкальный фестиваль имени митрополита Серафима (Чичагова). ФОТО 12.12.2019, 18:210 В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча 12.12.2019, 14:001 Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи 11.12.2019, 22:510 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru