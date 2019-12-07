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В РПЦ напомнили о необязательности купания в проруби в Крещение

Купание в проруби в праздник Крещения Господня не является церковным таинством или обрядом, и погружаться в ледяную воду верующим вовсе не обязательно. Как передает «Интерфакс», об этом заявили в Русской православной церкви.

«Я бы хотел сказать с экрана нашего телеканала о том, что погружение в прорубь не является необходимым атрибутом празднования Крещения Господня. Это не требование Церкви и не церковное таинство или обряд», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Он подчеркнул, что празднование Крещения заключается, прежде всего, в том, чтобы прийти в храм, принять участие в литургии, причаститься, поучаствовать в молитве на освящение воды, и эту освященную крещенскую воду взять с собой, и в течение всего года употреблять ее, «в том числе, как средство исцеления от болезней, но отнюдь не вместо лекарств и не вместо обращения к врачам».

Митрополит напомнил, что церковный устав и церковные правила знают только одно погружение для человека - это погружение в воды крещальной купели. Что касается освящения воды, которое совершается в крещенский сочельник и в самый день Крещения, то ни в одном из богослужебных текстов, которые там употребляются, не упоминается погружение в эту воду, отметил он.

«Упоминается, что эту воду пьют во исцеление души и тела, что этой водой окропляют свои жилища, этой водой можно окроплять какие-то вещи для их освящения, и упоминается также помазание этой водой - вот, собственно, то, для чего эта крещенская вода должна употребляться с точки зрения церковного устава. Все остальное - это обычаи, традиции, фольклор», - считает иерарх.

При этом у самого митрополита отношения с прорубью в разные годы складывались по-разному. «Было два или три года, когда я вообще в течение всей зимы погружался в прорубь регулярно, раз в неделю или раз в две недели... Но потом многообразие служебных обязанностей не оставило для меня такой возможности», - рассказал он, добавив, что теперь окунается только на Крещение, причем вне зависимости от погодных условий.

Крещенские купания - православная традиция, которой придерживаются в России, Украине, и некоторых других странах. Верующие окунаются в прорубь или открытые водоемы в ночь на 19 января.