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Православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу

Вселенскую мясопустную родительскую субботу отмечают сегодня православные верующие. Эта последняя суббота перед началом масленицы считается днем особого молитвенного поминовения усопших.

Мясопустной она называется, потому что приходится на Мясопустную неделю (неделя перед Масленицей). Называют ее также Малой масленицей. В этот день православные христиане поминают всех крещеных усопших, в храмах служится вселенская панихида — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан.

Считается, что торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и помощь умершим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой живет верующий человек.

Издревле в родительскую субботу верующие приносят в храмы приготовленную дома поминальную кутью (взвар из риса или пшеницы с изюмом), конфеты. Приношение кладут на специальные поминальные столы, ставя на них и зажженные свечи. С кутьи начинается поминальная трапеза. В родительскую субботу принято также посещать кладбища.