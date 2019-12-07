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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. Это один из двунадесятых, важнейших для церкви праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса Христа. В 2020 году он приходится на 28 мая (15 мая по старому стилю), пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

Согласно церковным канонам, Вознесение отмечается 10 дней. Период празднования начинается за сутки до праздника, в день отдания праздника Пасхи, и завершается перед Троицей. В 2020 году накануне Вознесения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино, сообщает сайт Русской православной церкви. Литургия прошла с соблюдением всех введенных из-за коронавируса ограничений.

Согласно библейской истории, после воскресения Иисус Христос 40 дней провел на земле. На 40-й день он отвел учеников в Вифанию - селение, расположенное близ Иерусалима на склоне Елеонской горы. Там он повелел апостолам не покидать города, не получив святого дара, а затем идти проповедовать Евангелие по всему миру. Благословив учеников, Христос на их глазах вознесся на небеса, а спустя 10 дней в Иерусалиме на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени, давшего им знание различных языков и силы проповедовать учение Иисуса.

День отдания праздника Пасхи накануне Вознесения завершает 40-дневное пасхальное празднование. По традиции, в этот день совершается последний в году пасхальный крестный ход, а на праздничной службе под колокольный звон читаются Деяния апостолов и Евангелие от Луки, повествующие о Вознесении.

В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Чтобы почтить их, верующие готовили поминальные блюда, которые в том числе относили на поля, веря, что это обеспечит хороший урожай. На Вознесение также пекли особые хлебные изделия в виде лестниц ("лесенки", "лествицы" и др.), символизирующие путь Иисуса Христа на небеса и грядущее второе пришествие.

В начале IV века на Елеонской горе по распоряжению царицы Елены, матери первого римского императора-христианина Константина I, началось возведение храма в честь Вознесения Господня. Продолжавшееся несколько лет строительство было окончено в 330 году. В праздник Вознесения там проводится праздничное богослужение, на которое собираются паломники со всего мира.