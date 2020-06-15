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Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Псковская икона Покрова Божией Матери

Сегодня, 14 октября, Русская православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Покров Пресвятой Богородицы относится к непереходящим праздникам и отмечается ежегодно 14 (1 по старому стилю) октября. Согласно церковному преданию, явление Богородицы произошло в Х веке во Влахернском храме в Константинополе, где хранилась риза Девы Марии и ее чудотворная икона, во время осады города. По одной из версий, Константинополь осаждали мусульмане — сарацины, по другой — русские дружины Аскольда и Дира.

Во время богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели Деву Марию, явившуюся в храм «по воздуху» в сопровождении ангелов и святых, среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Оставаясь незримой для молящихся, она сняла с головы покрывало, молилась вместе с ними, держа его над верующими. Затем Богородица удалилась, «оставив благодать бывшим там». Вскоре осада была снята.

На Руси Покров почитали как символ особого покровительства Богоматери. Его связывают с князем Андреем Боголюбским (ок. 1111-1174), по приказу которого был возведен храм Покрова на Нерли (около Боголюбово Суздальского района Владимирской области).

В память о заступничестве Девы Марии, оказанном русским войскам в походе против волжских булгар, князь учредил празднование Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября. Этот день вошел в русский литургический обиход.

В народной традиции Покров был связан с завершением сельскохозяйственных работ и началом зимы. По этому дню определяли, какой будет предстоящая зима: считалось, что на Покров выпадает первый снег, а северный или восточный ветер в этот день, согласно приметам, обещал суровую зиму, южный — мягкую. Отлет журавлей раньше Покрова говорил о предстоящей ранней и холодной зиме. Название же праздника ассоциировалось с платком или фатой невесты: с Покрова на Руси начиналась череда свадеб.