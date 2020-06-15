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В России начала работу горячая линия церковной социальной помощи

Федеральная горячая линия церковной социальной помощи «Милосердие» начала работу 1 февраля, в 12-ую годовщину интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Синодальный отдел по благотворительности.

По единому федеральному номеру можно пригласить священника для совершения церковных таинств, попросить о продуктовой помощи, узнать о работе церковных социальных проектов.

«Из любого региона России в любое время суток можно позвонить нашим операторам по бесплатному номеру телефона 8 800 70 70 222. Мы рады откликнуться на любую просьбу о помощи и духовной поддержке», - сказали представители отдела.