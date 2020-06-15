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Сретение Господне отмечают православные христиане

Сретение Господне отмечают православные христиане сегодня, 15 февраля.

Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году. По преданию, в 540-х годах в Антиохии произошли землетрясения, наступили болезни. Верующие провели в день Сретения Господня крестный ход и всенощное бдение. После этого несчастья отступили. Сегодня Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Сретение Господне (по-русски — «встреча») напоминает о встрече старца Симеона с младенцем Иисусом Христом, которого родители — Мария и Иосиф — принесли в Иерусалимский храм через 40 дней после рождения.