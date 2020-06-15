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Великий пост начинается у православных христиан

Великий пост начинается у православных в России 15 марта. Как сообщает calend.ru, он продлится 48 дней и закончится перед праздником Пасхи, 1 мая.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Пост состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы (первые 6 недель) и Страстной Седмицы (последняя неделя – 6 дней). Каждая неделя Великого поста имеет свое название и символическое значение:

1 неделя – Торжество православия

В эту неделю православие чтит победу в иконоборчестве. Особое почтение высказывают императрице Феодоре Константинопольской, которая восстановила почитание икон в церкви, после запрета в VIII веке.

2 неделя – Святителя Григория Паламы

Церковь почитает этого святого за его учение и победу в богословских спорах. Он объяснил связь между Богом и миром.

3 неделя – Крестопоклонная

В этот период поста поклоняются Кресту.

4 неделя – Преподобного Иоанна Лествичника

Этого святого преподносят всем христианам, как пример постнической и духовной жизни.

5 неделя – Преподобной Марии Египетской

Эту святую почитают за то, что она усиленным постом смогла избавиться от развратной жизни.

6 неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий

Название происходит от слова «ваий» - листья пальмы, которыми устилали путь Христа перед въездом в город Иерусалим. В славянских странах альтернативой пальмовых ветвей являются веточки вербы.

7 неделя – Страстная седмица

В эту неделю вспоминают последние дни земной жизни, страданий, смерти и погребения Иисуса Христа.

Пост в христианстве предшествует наиболее важным праздникам. Суть Великого поста – очистить тело и душу от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Считается, что строгая диета, молитва, освобождение от обид, прощение врагов, очищение от зависти и злости, приближает человека к тому состоянию, в котором его хотел бы видеть Бог.