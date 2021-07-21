Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, как власть и святость соединяются в личности

12 сентября, в день памяти святого князя Александра Невского, в год 800-летия патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен и литургию в Александро-Невской Лавре и обратился к верующим с патриаршим словом. Как пишет «Российская газета», в нем он обратил внимание, что сегодня празднуется память князя, покровителя Руси, устроителя русского государства и одновременно святого.

«А как это возможно, соединить власть над другими людьми со святостью? - сказал патриарх Кирилл. - Ведь власть имеет право в том числе проявлять насилие над людьми, заключать кого-то в темницу, вводить особое чрезвычайное положение». Именно власть ограничивает людей, а ограничения человек обычно не встречает с радостью и восторгом, подчеркнул он.

И что же надо было сделать, чтобы на вершине власти стать святым, человеку, который участвовал в битвах, наводил порядок и действовал при этом не только добрым словом, но и силой, продолжил глава РПЦ и напомнил евангельские слова, описывающие последнее искушение Христа перед выходом на проповедь: дьявол предлагал ему все царства мира, всю власть над ними, и Господь не согласился поклониться дьяволу. Многое может соблазнять человека во власти, и часто думаешь, ну уж какая там святость, заметил патриарх.

По его словам, в истории есть полководцы, выигравшие войны, но не ставшие святыми. А Александр Невский - как раз великий пример того, когда власть и святость соединяются в одной личности. Патриарх Кирилл призвал всех находящихся во власти соединять большие дела с доброй личной жизнью. И это касается любой власти, включая маленький трудовой коллектив и даже семью, добавил он.