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День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября

День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября. На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда от нее, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью, сообщает calend.ru.

Это чудесное исцеление совершилось 24 октября, а потому и празднество иконе установлено 24 октября (6 ноября по новому стилю).

В 1711 году великая княжна Наталия Алексеевна сделала список с иконы, взяла с собой в Петербург и поставила в домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны. При этом дворце была устроена богадельня с особым отделением для приема младенцев, которое являлось первой в своем роде, до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве.

По другой версии, в дворцовую церковь Наталии Алексеевны в царствование императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм, по высочайшему повелению воздвигнутый в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В этот храм на поклонение иконе Божией Матери стекались верующие из разных мест, к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

Также было принято молиться в этот день иконе, просить ее избавить от скорби и болезней.