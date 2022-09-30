←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости патриархии 30.09.2022 12:092 Патриарх Кирилл заразился коронавирусом 06.11.2022 09:010 День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября 05.11.2022 20:360 Новый священник на служение в храм в Плюссе переехал из Латвии 02.11.2022 09:593 В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство 14.10.2022 08:000 Покров Богородицы празднуют православные 14 октября 13.10.2022 19:043 Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ
Церковь / Новости патриархии

День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября

06.11.2022 09:01|ПсковКомментариев: 0

День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября. На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда от нее, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью, сообщает calend.ru.

Это чудесное исцеление совершилось 24 октября, а потому и празднество иконе установлено 24 октября (6 ноября по новому стилю).

В 1711 году великая княжна Наталия Алексеевна сделала список с иконы, взяла с собой в Петербург и поставила в домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны. При этом дворце была устроена богадельня с особым отделением для приема младенцев, которое являлось первой в своем роде, до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве.

По другой версии, в дворцовую церковь Наталии Алексеевны в царствование императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм, по высочайшему повелению воздвигнутый в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В этот храм на поклонение иконе Божией Матери стекались верующие из разных мест, к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

Также было принято молиться в этот день иконе, просить ее избавить от скорби и болезней.

Теги: #РПЦ #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
07.11.2022, 21:492 Проект реставрации Преображенского собора в Пскове прошёл научно-методический совет Минкульта 07.11.2022, 20:370 Псковский священник получил ранение в ходе СВО 06.11.2022, 09:010 День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября 05.11.2022, 20:360 Новый священник на служение в храм в Плюссе переехал из Латвии
03.11.2022, 22:278 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября 03.11.2022, 17:100 Церковь Входа Господня в Иерусалим подготовили к покраске в Плюсском районе 02.11.2022, 13:480 Псковичи смогут обсудить построение семейной карьеры с психологом 02.11.2022, 09:593 В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство
01.11.2022, 20:410 Новые кресты установили на купола церкви святой Варвары в Печорах 31.10.2022, 10:282 Заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не заканчивается – монахи Псково-Печерского монастыря о Хэллоуине 31.10.2022, 07:360 Новые кресты освятят и установят на церковь святой Варвары в Печорах 1 ноября 30.10.2022, 16:430 Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры
30.10.2022, 10:090 Крест с купола церкви Николы Вратаря отреставрируют в Печорах 29.10.2022, 18:101 Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове 28.10.2022, 08:150 Новый крест установили на часовне Четырех Святителей в Пскове 26.10.2022, 16:300 На лекцию-дискуссию «Все люди родом из детства» приглашает псковичей
25.10.2022, 18:340 Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах 25.10.2022, 11:050 Исторический интерьер воссоздадут в псковской церкви Николы со Усохи 25.10.2022, 08:370 Архимандрита Никиту вспоминают в Псково-Печерском монастыре 24.10.2022, 15:101 Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове планируют реставрировать
24.10.2022, 13:383 Митрополит Тихон Шевкунов отмечает семилетие своего епископства 22.10.2022, 11:330 Началась подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря 22.10.2022, 09:540 Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре 20.10.2022, 21:180 Храм Георгия со Взвоза станет темой Александро-Невских бесед в Пскове
20.10.2022, 09:230 Псково-Печерскую икону Божией Матери чествуют 20 октября 20.10.2022, 09:060 Под синей крышей 19.10.2022, 14:290 Псковичей приглашают на встречу с автором книг о семье 19.10.2022, 07:470 Определять величину запасов на зиму советует народный календарь 19 октября
17.10.2022, 14:520 Церковь Успения в Мелётово законсервировали перед зимой 17.10.2022, 12:130 Посетителей Псково-Печерского монастыря призвали изменить маршрут до обители 17.10.2022, 07:364 Паровое отопление проведут в церкви святой Варвары в Печорах 15.10.2022, 18:100 Третий этап возведения храма завершился в плюсской деревне Ореховно
14.10.2022, 08:000 Покров Богородицы празднуют православные 14 октября 13.10.2022, 19:043 Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ 13.10.2022, 14:421 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на Покровскую ярмарку 13.10.2022, 13:371 Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы передали Псковской епархии
13.10.2022, 08:180 Кровлю церкви святой Варвары в Печорах покрасят в зелёный 12.10.2022, 13:190 Как преодолеть негативное поведение, расскажут псковичам на тренинге 12.10.2022, 08:300 Организованный отвод дождевых и талых вод выполнят при реставрации Спасо-Преображенского собора в Пскове 11.10.2022, 09:522 Завершается ремонт фасадов церкви святой Варвары в Печорах
09.10.2022, 11:200 Церковь чтит память святителя Тихона 9 октября 09.10.2022, 10:202 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает тезоименитство 08.10.2022, 12:411 Реставрацию уникального храма завершили в Бельском Устье 08.10.2022, 09:050 Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября
07.10.2022, 07:546 Патриарх Кирилл призвал два дня молиться о здравии российского президента 07.10.2022, 07:220 В Печорах монастырские белки приспосабливаются к меняющимся условиям 06.10.2022, 10:400 Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие 06.10.2022, 07:180 Исторические ступени отреставрировали в храме святой Варвары в Печорах
05.10.2022, 10:230 Причины разводов псковичам предлагают обсудить на первой встрече проекта «Формула семьи» 05.10.2022, 08:100 Устройство луковичной главки купола завершают в часовне Снетогорского монастыря 04.10.2022, 13:020 Православные псковичи отмечают праздник Воздвижения Креста Господня 02.10.2022, 13:490 В кругу родных: первые встречи проекта «Формула семьи» прошли в Пскове
02.10.2022, 09:200 Элементы декора украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря 01.10.2022, 21:115 В РПЦ назвали отношения с католической церковью «замороженными» 01.10.2022, 20:010 Кабачковую икру заготовили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 30.09.2022, 12:092 Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
30.09.2022, 10:360 День памяти святых мучениц отмечают православные 30.09.2022, 09:000 Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах 29.09.2022, 16:251 Тихон Шевкунов откроет сегодня цикл встреч «Формула семьи» в Пскове 29.09.2022, 10:300 Псковичей пригласили на беседу о русском летописании
29.09.2022, 08:301 Более 60 изменений обнаружили на «Троице» Рублева после отправки на богослужение 28.09.2022, 21:551 Механизм прапора-флюгера Башни нижних решеток отремонтируют в Псково-Печерском монастыре 28.09.2022, 13:330 Урожай кабачков собрали на полях Псково-Печерского монастыря. ФОТО 27.09.2022, 17:350 Митрополит Тихон: В каждой беде есть высокий смысл
27.09.2022, 10:310 О формуле счастливой семьи расскажут псковичам в течение года 27.09.2022, 09:551 Воздвижение Креста Господня отмечают православные 27 сентября 25.09.2022, 16:480 Митрополит Тихон напомнил псковичам заветы преподобного Силуана Афонского 25.09.2022, 12:003 Яблочное пюре заготовили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
24.09.2022, 09:340 Основание Южной башни Снетогорского монастыря укрепили со стороны реки Великой 23.09.2022, 18:070 Митрополит Тихон отслужил праздничную литургию в Снетогорском монастыре 23.09.2022, 11:430 Псковичи идут поклониться ковчегу с мощами Сергия Радонежского. ФОТО 23.09.2022, 09:520 Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибыл в Псков
23.09.2022, 07:170 Лестницу к часовне у Снетогорского монастыря построили в Пскове. ФОТО 22.09.2022, 20:330 Александро-Невские беседы проведут в Пскове 29 сентября 22.09.2022, 18:160 Варенье из кизила сварили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 21.09.2022, 17:190 Литургия в Снетогорском монастыре прошла в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru