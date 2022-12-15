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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении президент подчеркнул, что Церковь сейчас делит с народом тяготы сложного времени.

«Ваше святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной вашей интронизации... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей», - говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил, что патриарх Кирилл неустанно трудится и является примером преданного служения Русской православной церкви, людям и Отечеству. По словам президента, высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан страны снискали патриарху глубокое уважение.