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День православной книги отмечается в России 14 марта

День православной книги отмечается в России 14 марта.

«Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате, было решено учредить День православной книги», – сообщает calend.ru.

Инициаторами создания праздника выступила Белгородская и Староскольская епархия, в которой отмечали праздник еще до официального утверждения Дня. В качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта.

Начиная с 2010 года, Русская православная церковь официально отмечает День православной книги 14 марта. Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе.

Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями РПЦ, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения. Организация мероприятий проходит силами местных епархий, при поддержке федеральных и региональных органов власти, как на территории России, так и за рубежом для православной паствы.

Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие значимые вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер. Речь идет о роли религии, и в первую очередь – православного христианства, в становлении базовых социальных норм в обществе.