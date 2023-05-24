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Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икону «Троица» Андрея Рублева передали в Троице-Сергиеву лавру, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Двенадцатого июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соглашение подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова, пишет РИА Новости.

В мае Владимир Путин принял решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

По18 июля включительно «Троице» можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем.

«Троицу» — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.