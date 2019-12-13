В путешествие, которое оживит страницы книги «Несвятые святые», приглашает псковичей паломническая служба «Вольный странник»

31 декабря паломническая служба Псковской митрополии «Вольный странник» приглашает псковичей в поездку «Порхов. Виделебье. Никандрова Пустынь».
Это будет необычное, удивительное путешествие, которое оживит страницы всеми любимой книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
Первая остановка - в Виделебье, на родине трех святых: прпп. Ефросина и Никандра Псковских, Трифона Городецкого. Посетим храм свт. Николая.
Далее паломники отправятся в город Порхов, где последние годы жизни служил герой книги отец Рафаил (Огородников). В рамках поездки запланировано посещение его могилы за алтарем собора Иоанна Предтечи, рядом с могилой старца из Никандровой Пустыни отца Геннадия, паломники смогут увидеть домик отца Рафаила, где он жил, и побывать в древней порховской крепости с Никольским собором.
Затем паломники отправятся в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь, которая была основана на месте подвигов прп.Никандра, Псковского пустыннножителя и чудотворца, в 1585 г. В течение веков святая обитель расширялась и благоукрашалась трудами братии и с помощью боголюбцев, среди которых были и члены царской семьи.
После этого путешественники вернутся в Псков, где их ждет экскурсия в Свято-Троцкий Кафедральный собор, а также на подворье Псково-Печерского монастыря.
Стоимость поездки - 1100 рублей.
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