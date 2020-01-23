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Церковь / Партнеры и проекты

В вихре вальса: в Пскове прошел Сретенский бал

17.02.2020 16:41|ПсковКомментариев: 0

Вперед, назад, в сторону, ромбик, на месте и поворот. Обход, поклон и переход, начало нового тура. И так продолжаем, дамы и кавалеры, пока в восторге не закружится голова от волнения и радости. Это волшебство вальса - наверное, самого необыкновенного танца, полного жизни и света.

Вот уже пятый год в феврале псковская молодежь погружается в очарование и волнение Сретенского бала. Юбилейного праздника ждали с нетерпением: в этом году бал был особенно многолюдным, красочным и романтичным. Легко ли протанцевать Большой фигурный вальс, можно ли найти на балу свою вторую половинку и что такое «легкий паркет», мы узнали у организаторов и участников невероятного по своей красоте события, которое состоялось вчера в СРК «Простория».

Сретенские балы приурочены к одному из знаменательных православных праздников - Сретению Господню, который отмечается 15 февраля, и проходили раньше по всей стране. В этот день православный мир вспоминает событие, когда Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. Кроме того, 15 февраля - Всемирный день православной молодежи, который отмечается с 1953 года. В России этот день стал «красным» в календаре лишь с 2002 года, когда Святейший Патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи. Начиная с 2002 года, в середине февраля ежегодно проходят молодежные съезды, конференции, крестные ходы и другие мероприятия, приуроченные к празднику. Одним из таких мероприятий, уже ставших доброй традицией, являются и Сретенские молодежные балы, которые проводятся во многих городах России: Казани, Воронеже, Пензе, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Новосибирске, в Калининградской, Волгоградской областях, на Кавказе, в Удмуртии, в Приморье, на Дальнем Востоке и даже в Казахстане.

Предвкушение счастья

Большой холл «Простории» наполнен ожиданием: прекрасные дамы поправляют прически и обсуждают светские новости, а самые юные из них бегают, запыхавшись, наперегонки, сводя на нет все старания мам уложить непокорные кудряшки в затейливые тугие узлы на макушке. Полные чувства собственного достоинства кавалеры, заложив согнутую в локте руку в белоснежной перчатке за спину, чинно осматривают лимонады и воды, на самом деле косясь, конечно же, на прекрасных дам. Самые молодые кавалеры, не сознавая еще своего статуса в силу возраста, пытаются догнать (или перегнать?) юных, воздушных совершенно созданий, которые, похоже, учатся с ними в одном и том же классе.

И, конечно же, все волнуются. Не забыть движения, поберечь шлейф, держать осанку - мало ли забот у дебютантов! Вот, например, Катя и Денис. Ребята учатся в старших классах ППК. О бале узнали от друзей. Они раньше уже танцевали классические танцы, опыт для них не первый, но такое мероприятие - внове. Денис ждет от бала эмоций, а Катя, как любая очаровательная девушка ее лет, - волшебства.

Быстрой любопытной Саше – всего девять лет. Она уже участвовала в бале, несмотря на то, что учится всего лишь в третьем классе: она танцевала на бале в школе у старшей сестры Насти. «Да, буду танцевать! - уверяет она. - Может быть, и не все движения знаю. Но какой танец больше нравится, сказать не могу, - мне нравятся все!»

Молодая пара, которую я замечаю в стороне от общей суматохи, тоже на бале впервые. Они не школьники и даже не студенты, хотя выглядят, как будто только со школьной скамьи. Говорят: «Мы работающие! Попали сюда случайно. Увидели объявление о бале, подали заявку - и все. Это еж очень интересно - танцевать!» Работают молодые люди в сфере образования. Молодой человек признается: «Меня прекрасная девушка научила танцевать за три недели подготовки. До этого я вообще не танцевал. Я спортсмен, поэтому мне не очень сложно было. Но сейчас все равно волнуемся!»

А в салонах продолжается суета. Там мастерят скрап-букинг открытки - их можно будет потом подарить понравившимся участникам или забрать домой, чтобы подарить родным и близким.

По соседству сочиняют по выбранным наудачу рифмам стихи - совсем как дамы XIX столетия. Очаровательная Татьяна (вроде бы не Ларина), читает «из своего»:

За окном весна, так и не выпал снег,

А мы в красивых платьях - и в побег.

На Сретенском балу вокруг пение

И ждет нас много вдохновения!

Оживленно рядом с бальной почтой. Вы можете написать записочку любому участнику бала и положить ее в ячейку с его номером. Можно остаться анонимом, а можно указать свой номер, тем самым еще больше усложнив интригу. До начала бала еще полчаса, а два послания уже ждут своих адресатов. Волонтер Анастасия, которая учится в 10 классе, объясняет всем желающим механизм работы почты. «Я слишком поздно узнала о бале, мы ходили с волонтерами на три пробные репетиции, нам очень понравилось, и возможно, сегодня мы станцуем. А в следующем году, если я не уеду, то, возможно, тоже стану участницей», - делится она с нами своими впечатлениями.

Место, где свет

Волновались не только дебютанты, но и маститые участники бала. Правда, иначе - они волновались не от незнания, а как раз от понимания того, что их ждет - от незабываемых ощущений и удовольствия общения.

Хореограф Валентина Ревницева рассказывает: «В течение месяца мы готовились к балу, репетиции проходили три раза в неделю в Доме Причта Троицкого собора. Бал проводится уже в пятый раз, поэтому многие участники программу уже знали. Но разучили мы и и новые танцы, включенные в программу. Это бальная венгерка, хоровод «Греческий» и большой фигурный вальс. Эти танцы более сложные, чем были на прошлых балах, поэтому было интересно и старым участникам, и новым».

По словам Валентины, в этом году было много новых участников - порядка 30 пар, а всего на бал заявилось около 100 пар. В основном это школьники старших классов и студенты. Но есть среди них и более младшие участники - ребята из воскресной школы Троицкого собора, которым всего по 9-10 лет. Почувствовать себя в атмосфере позапрошлого века отважились и более взрослые псковичи. Участвует в бале и коллектив «Веселые люди» - это подопечные из Производственно-интеграционных мастерских.

«Все старались, думаю, все готовы, и надеюсь, что все пройдет хорошо», - говорит Валентина. В это верит и ученица ПИЛГ Елизавета Яковлева. «Я здесь уже не в первый раз, - говорит она. - Мне очень понравилось в прошлом году, и я хочу повторить те же эмоции, побывать в этой атмосфере очень красивых людей и красивых танцев». Ее спутник - студент колледжа экономики и сервиса Дмитрий. Для него бальный опыт - первый. «Мы познакомились на репетициях, - рассказывает он. - Мы сами друг друга выбирали. Если человек отвечал взаимностью - тогда образовывалась пара. Учиться танцевать было Сложновато, но потом начинаешь привыкать».

Ребята отмечают, что организаторы продумали очень интересную программу салонов, благодаря которым время в ожидании бала можно провести интересно.

По словам заместителя директора Псковского городского молодежного центра Олеси Назарой, юбилейный Сретенский бал расширил программу не только введением новых танцев и игр, но и появлением новых площадок. Например, это игровой салон, где зрители, которые не танцуют в общей программе, но хотели бы потанцевать и поиграть, тоже могут стать активными участниками и проявить себя.

«Главная, конечно, задача - чтобы молодежь могла пообщаться, познакомиться. - объясняет Олеся. - А лучшей площадки, чем танцевальной, тем более если ты непрофессионал, но хочешь приобщиться к миру танца, не найти. Сегодня мы увидим яркую точку многочисленных танцевальных мастер-классов, которые проходили бесплатно».

Она подчеркнула, что организационно Псковскому городскому молодежному центру очень помогла Псковская епархия. «Есть тонкости, в которых они шли нам навстречу, за что мы им очень благодарны, - отметила Олеся Назарой. - И, конечно, это же Сретенский бал! Соответственно, все происходит сегодня в светлой текстуре, в атмосфере счастья и благословения».

Круженье муз не терпит суеты

И вот, наконец, наш зал уж полон, блещут огни великолепных люстр «Простории», музыканты Псковского губернаторского симфонического оркестра приготовились к первым аккордам «Вальса цветов», а юные танцовщицы образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» приготовились к паренью.

Со словами приветствия и напутствий к гостям бала обратились почетные гости праздника. Руководитель центра общегражданского протокольного этикета торжеств «Высокий стиль», руководитель разработки стандарта «Балы государственного и делового протокола» и проекта «Международные правила проведения фестивалей и конкурсов по бальному протокольному этикету» Лидия Щедельская выразила хореографу Валентине Ревнивцевой признательность за творческую работу и пожелала участникам Сретенского бала легкого паркета.

Клирик Троицкого собора, руководитель молодежного центра Троицкого собора иеромонах Анастасий напомнил всем о смысле православного Сретения Господня: «Сретенье переводится на русский язык как встреча. У каждого человек своя встреча с Богом. У кого-то она уже произошла, кому-то она еще, возможно, предстоит. У меня она произошла 8 лет назад. Бывают и другие встречи в нашей жизни. Одна из важнейших - встреча с любимым человеком. Каждому, наверное, хочется встретить свою вторую половинку - человека, с которым проведет всю оставшуюся жизнь. Сретенский бал - повод для того, чтобы познакомиться с таким человеком». Отец Анастасий рассказал историю о том, как его друг, познакомившись в экспедиции на Север (ежегодно волонтеры восстанавливают там деревянные храмы в ходе проекта «Родная земля») с девушкой, завоевал ее сердце, пригласив на Сретенский бал, который проходил в Москве.

Поздравила с торжественным событием всех гостей и регент митрополичьего хора Троицкого кафедрального собора Любовь Быкова. «Может быть, сегодня, сейчас, с кем-то из вас произойдет долгожданная, единственная встреча, которая перевернет всю вашу жизнь, - сказала она. - И пусть сегодня этот красивый бал внесет в ваши души человеческое тепло, в вашу обыденную жизнь - доброту и любовь. А мы будем помнить всегда и чаще благодарить Бога за то, что мы живем на этом свете, за то, что имеем, будем стараться говорить друг другу только ласковые и нежные слова, будем жить друг для друга, и будем совершать только разумные и красивые поступки».

Открыли бал церемониальным вальсом хозяин и хозяйка бала - депутат Псковской городской думы Сергей Колосов и директор ООО СДЛ-Консалт Елена Матвеева, пожелавшие всем участникам незабываемых впечатлений, хорошего настроения и огромного удовольствия.

Ну а после - закружились пары в безудержном вихре вальсов, падеспаней и хороводов. Каждый танец был подобен маленькому спектаклю - со своей постановкой, режиссерскими задумками, яркими деталями и эмоциями.

Прямо к небу взметнулся,

По земле расплескался,

Светлый танец надежды -

Торжественный вальс, чудо-вальс.

И далекое эхо,

Эхо этого вальса,

Пусть останется в сердце

Навечно у вас (Роберт Рождественский).

Елена Никитина

Фото: Вадим Боченков

Теги: #Сретенский бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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