←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 30.06.2020 09:210 Псково-Печерский монастырь в ожидании паломников. ФОТО 01.07.2020 16:121 Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли 30.06.2020 09:210 Псково-Печерский монастырь в ожидании паломников. ФОТО 30.06.2020 08:000 Лекцию об утерянном храме Запсковья повторят по просьбам подписчиков 29.06.2020 20:120 Настоятель храма Константина и Елены ответит на «неудобные вопросы священнику» о православии 26.06.2020 11:500 О спасении деревенского храма в Псковском районе рассказал телеканал «Спас». ВИДЕО
Церковь / Партнеры и проекты

Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли

01.07.2020 16:12|ПсковКомментариев: 1

Удивительна Псковская земля: история ее овеяна тайнами и легендами, в которых причудливым образом переплелись русский размах, ганзейские амбиции, византийские идеи, скандинавская закалка. Как загадочная царевна из Гремячей башни, скрывает она в себе несметные богатства. Но не «кичное золото съ яхонты изъ жемчуги» (хотя и без них не обошлось, конечно же), а красоту духа и таланта, широту души и стойкость веры, которые ярче всего выразились в памятниках архитектуры.

В наши дни мы можем хоть немного приблизиться к пониманию средневековой Руси именно благодаря тому, что памятники Псковской земли были сохранены в 50-60-е годы прошлого столетия усилиями таких людей, как Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Вера Лебедева, Савва Ямщиков... И чтобы завтра у наших потомков также была возможность прикоснуться к своим истокам, необходимо вновь взяться за работу по восстановлению архитектурных жемчужин Псковщины. 

Именно эта цель поставлена сегодня перед АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», созданным полтора года назад по инициативе и при участии председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона. Вчера, 30 июня, состоялась встреча всех участников масштабного проекта, где были озвучены значимые шаги и мероприятия для сохранения духовных святынь Псковской земли. Как изменятся Изборск и Печоры, что ждет Снетогорский монастырь и какой музей появится в Пушкинских Горах - читайте в нашей публикации.

За полтора года АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» определены объекты для восстановления, подготовлена проектно-сметная документация, выделены деньги - почти 1,5 млрд рублей на два года. В этом году 450 млн рублей внесли частные инвесторы. На сегодняшний день запланирована реконструкция 33 зданий в рамках 17 объектов.

 Начало начал

Начнем, пожалуй, с места, наиболее близкого по расположению к Пскову: пятнадцать минут от центра города - и вы оказываетесь в обители, которая на протяжении вот уже более чем семи столетий сохраняет традиции православия, вызывая уважение и восхищение туристов и паломников. Именно в стенах Снетогорского монастыря воспитывались такие пустынножители, как преподобный Евфросин и преподобный Савва, которые впоследствии основали свои обители, ставшие не менее известными и почитаемыми. Именно здесь первыми встречали псковичи ливонских захватчиков, отражая удары грабителей. Именно здесь останавливалась византийская царевна София Палеолог, совершавшая переезд из Италии в Москву через Восточную Европу и Прибалтику.

В настоящее время склон Снетной горы, на котором стоит Южная башня монастыря, разрушается: известняковые плиты ежегодно размываются сточными водами. Специалисты уже не впервые говорят о необходимости берегоукрепления в связи с опасностью обрушения скалы. Промедление в решении острой проблемы было вызвано не только отсутствием средств на выполнение всех необходимых работ, в том числе проектных, но и отсутствием четкого понимания того, кто является собственником склонов, несущим ответственность за сохранность объекта. 

В рамках встречи, прошедшей 30 июня, стало известно: аварийные склоны у Снетогорского монастыря в Пскове взяты в собственность области. Изыскания на проведение работ уже идут, сами работы начнутся в ноябре текущего года.

«Все складывается не так быстро, как хотелось бы, но в ноябре мы уже приступим к работе на склонах, - сказал митрополит Тихон. - Хотел бы поблагодарить всех за помощь в этом непростом деле - реставрации старинных и древних памятников Псковщины. За год проведена большая работа. В Псково-Печерском монастыре также есть опасные склоны. Там работы уже ведутся и близки к завершению».

Лучший город земли

Пока псковичи дискутируют о жестяном сердце I love Pskov на фоне храма Петра и Павла с буя и фотографируют борщевик у стен Кремля, славу первого города региона у них так и норовят «отхватить» соседи с западных рубежей области. Как пообещал вчера Сергей Степашин журналистам местных СМИ, Печоры скоро станут самым красивым городом Северо-Запада России, а, может быть, и всей страны. Судя по шутке митрополита Тихона о том, что стоимость земли в Печорах растет уже сейчас, титул «Лучший город земли» вполне может стать реальностью для небольшого приграничного пгт.

Учитывая, что уже сделано в Печорах на данный момент, для осуществления этого амбициозного плана осталось предпринять не так много. В частности, начать здесь работу в рамках туристического кластера «Духовные истоки», на создание которого в рамках реализации программы «Туризм» в 2021-2022 годах планируется выделение из бюджета 280 млн рублей. 

«Нужно, чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы и сам город соответствовал, - пояснил председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин. - Печоры - старинный русский город, будем вместе заниматься этим проектом».

По его словам, сохранение и развитие памятников культурного наследия - очень важная государственная задача. «Возрождение региона как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия - такую задачу поставил перед нами сам президент», - сказал Сергей Степашин.

Участники выезда обсудили и перспективы развития всего монастырского комплекса. В частности, была озвучена идея открытия миссионерского центра и музея. На одном из участков планируется создание пешеходной улицы. Глава региона Михаил Ведерников обратил внимание, что этот вопрос должен быть проработан экспертами, а также необходимо учесть мнение жителей города. Еще одна важная забота Печор - канализация города. Сергей Степашин заверил, что этот вопрос фонд «берет на себя».

«Мы действительно хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми местами, - подчеркнул митрополит Тихон. - В первую очередь, для жителей, для паломников и многочисленных людей, которые приезжают. Сейчас мы делаем большой проект реконструкции Печор и Изборска. Очень и очень хотелось бы, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни».

Пушкиногорские лавры

Еще одно намоленное место Псковщины, которое требует сегодня самого пристального внимания реставраторов вследствие плачевного своего состояния, - Святогорский монастырь, место, осененное не только духом монашеского подвига, но и великим поэтическим даром Александра Сергеевича Пушкина.

Делегация осмотрела Успенский собор XVI века, некрополь Пушкиных-Ганнибалов, могилу выдающегося русского поэта. Сергей Степашин признался журналистам, что для него Пушкинские Горы и Михайловское особо значимы, ведь он «еще в детстве мальчишкой приезжал сюда».

Участники встречи обсудили вопрос об укреплении склонов монастыря, продумали возможность на внебюджетные средства починить и открыть «Святые ворота» при входе на территорию монастыря - именно через них в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года везли гроб с телом Пушкина к месту погребения.

Что касается ремонта помещений Святогорского монастыря, его планируют сделать на сэкономленные средства. «Нам было выделено 350 млн на 2020 год на 17 объектов, мы сделали проектирование в два раза дешевле», - объяснил митрополит Тихон. Эти деньги частично и будут направлены на ремонтные работы. Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, планируется приведение в порядок могилы Пушкина, которая тоже сегодня находится не в самом хорошем состоянии.

Наряду с тактическими задачами, конечно, обсуждали и стратегические. «Очевидно одно: монастырь не может развиваться отдельно от музея-заповедника, - подчеркнул секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который также принял участие во встрече 30 июня. - Хотелось бы, чтобы здесь была синергия. Нам сегодня нужно понять, какие объекты могут попасть в зону АНО, а какие нет».

Он отметил, что за последний год туристический поток в Пушкинские Горы значительно увеличился. «Скоро мы достроим гостиницу на 21 номер, - сообщил Андрей Турчак. - Есть трапезная на 140 мест, проблема общепита очень остро стоит в городе. Мы везде стараемся сохранить единую  архитектуру». Но одной сферой гостеприимства туриста не заманишь - надо и культурно-духовный аспект продумывать. В этом смысле перспективной выглядит идея о создании в Пушкинских Горах, рядом со Святогорским монастырем, Музея русской словесности и миссионерского центра.

«Сегодня договорились о том, чтобы посмотреть, когда конкретно и какой объект начнет восстанавливаться. Поговорили о будущем музея-заповедника «Михайловское», чтобы придать ему особый статус. Так что, надеюсь, что через год будет что доложить нашему президенту», - подводя итоги, сказал Сергей Степашин.

***

Случайно или нет, но встреча, в рамках которой обсуждалось будущее духовного наследия Псковщины, прошла спустя два дня после значимого для Псковской епархии церковного праздника - Собора всех псковских святых.

«На текущий момент нам удалось самое главное - это объединить все ресурсы, - подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников. - Псковская область - пятый субъект в стране по числу объектов культурного развития. По этому показателю мы находимся между Санкт-Петербургом и Московской областью. При этом каждый четвертый объект находится в неудовлетворительном состоянии... Все, что можно, нужно начинать делать в этом году. При такой поддержке мы сможем двигаться более быстрыми темпами. И если руководство страны будет видеть фактические результаты, то такая серьезная поддержка будет на протяжении всего времени реализации проекта. Задача у нас очень непростая, но выполнимая».

Елена Никитина

Теги: #туризм #церковь #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
01.07.2020, 16:121 Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли 01.07.2020, 13:580 Псковская епархия открывает монастыри и возобновляет богослужения внутри храмов 30.06.2020, 09:210 Псково-Печерский монастырь в ожидании паломников. ФОТО 30.06.2020, 08:000 Лекцию об утерянном храме Запсковья повторят по просьбам подписчиков
29.06.2020, 20:120 Настоятель храма Константина и Елены ответит на «неудобные вопросы священнику» о православии 29.06.2020, 17:490 Кафе Псково-Печерского монастыря открыло для посетителей летнюю веранду 28.06.2020, 21:001 Псковичи и их святые 28.06.2020, 14:197 Митрополит Тихон и братия Псково-Печерского монастыря проголосовали по поправкам в Конституцию
28.06.2020, 09:480 Видеотрансляция божественной литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 27.06.2020, 19:190 История духовной жизни: Собор Псковских святых 27.06.2020, 18:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 26.06.2020, 11:500 О спасении деревенского храма в Псковском районе рассказал телеканал «Спас». ВИДЕО
23.06.2020, 09:440 Об утраченной церкви Запсковья расскажут на онлайн-встрече 22.06.2020, 21:190 Богослужения в день всех псковских святых вновь пройдут на фундаментах Довмонтова города 21.06.2020, 19:520 О храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Изборске рассказали на канале «Спас» 21.06.2020, 14:490 Псковские священники поздравили с праздником «земных ангелов» - медиков региона
21.06.2020, 13:160 Митрополит Тихон: Сегодня мы молились за врачей, которые ценой своей жизни спасают людей 21.06.2020, 09:460 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых 21.06.2020, 09:030 О новинках издательства «Вольный странник» рассказал митрополит Тихон. ВИДЕО 20.06.2020, 18:050 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых
20.06.2020, 16:220 В поиске смыслов: псковский иконописец Николай Блохин 19.06.2020, 21:300 Священник-выпускник МИФИ развеял мифы о технологиях 5G и жидких чипов 19.06.2020, 16:180 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 19.06.2020, 16:050 Вышла в свет серия видеорассказов о монахах Псково-Печерской обители
19.06.2020, 13:110 Кот митрополита Тихона ответил на вопросы подписчиков 19.06.2020, 12:570 Песнопения храмов Пскова попадут на интерактивную карту сакральных пространств Древней Руси 19.06.2020, 11:020 Протоиерей Олег Тэор ответил на вопросы псковичей о православии. ВИДЕО 15.06.2020, 02:040 У православных начинается Петров пост
14.06.2020, 19:130 Стартовала онлайн-трансляция концерта российских рок-звезд и псковской молодежи «В окрестностях Изборска». ВИДЕО 14.06.2020, 09:560 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 1-ю по Пасхе, всех святых 13.06.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых 12.06.2020, 19:552 Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме
12.06.2020, 12:000 Митрополит Тихон присоединился к Всероссийской онлайн-акции, прочитав отрывок из книги Михаила Шолохова. ВИДЕО 11.06.2020, 19:051 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 11.06.2020, 14:391 Онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи пройдет «В окрестностях Изборска» 10.06.2020, 20:081 Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО
10.06.2020, 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 10.06.2020, 17:340 Псковичей приглашают на онлайн-лекцию «Экспедиция Ледового побоища» 10.06.2020, 16:590 Братья наши меньшие в Псково-Печерском монастыре. ФОТО и ВИДЕО 08.06.2020, 14:090 Задать неудобные вопросы священнику приглашают псковичей
08.06.2020, 13:090 Видеовстречу с протоиереем Олегом Тэором организует подворье Псково-Печерского монастыря 07.06.2020, 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля 07.06.2020, 14:510 Праздник Святой Троицы отметили псковичи. ФОТО 07.06.2020, 12:520 Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО
07.06.2020, 10:441 Троица: псковский канон 07.06.2020, 09:570 Видеотрансляция божественной литургии в день Святой Троицы из Довмонтова города 07.06.2020, 09:260 Православные христиане отмечают Троицу 06.06.2020, 19:500 Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина
06.06.2020, 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина 06.06.2020, 19:090 Богослужение на фундаментах древних храмов Довмонтова города пройдет в Пскове в Троицу 06.06.2020, 17:591 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение накануне Дня Святой Троицы 06.06.2020, 14:050 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря
06.06.2020, 12:200 В честь праздника Святой Троицы издательство Псково-Печерского монастыря объявило 20%-ную скидку на все книги 06.06.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Троицкая Родительская суббота. Божественная Литургия 06.06.2020, 08:050 Троицкая родительская суббота: традиции и смысл 05.06.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение с Парастасом
05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО 05.06.2020, 08:310 От Самолвы до храма Невского: протоиерей Олег Тэор отмечает 50-летие рукоположения в священники 04.06.2020, 21:100 Митрополит Тихон провел онлайн-встречу с выпускниками Сретенской семинарии. ВИДЕО
04.06.2020, 12:3110 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 02.06.2020, 17:140 В издательстве Псково-Печерского монастыря вышли новые книги 02.06.2020, 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные 02.06.2020, 09:580 Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
01.06.2020, 22:570 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 01.06.2020, 16:001 Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах 31.05.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. Неделя 7-я по Пасхе 30.05.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 7-ю по Пасхе
29.05.2020, 18:150 Думать не о себе, а о ребенке: Русская Классическая гимназия в Пскове объявила набор учеников в 1 и 2 классы 28.05.2020, 09:450 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Божественная литургия 28.05.2020, 08:320 Православные христиане отмечают Вознесение Господне 27.05.2020, 17:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Всенощное бдение
27.05.2020, 13:090 Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций 27.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Отдание Пасхи. Божественная литургия пасхальным чином 27.05.2020, 08:530 Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье» 26.05.2020, 20:531 Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru