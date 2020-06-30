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Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли

Удивительна Псковская земля: история ее овеяна тайнами и легендами, в которых причудливым образом переплелись русский размах, ганзейские амбиции, византийские идеи, скандинавская закалка. Как загадочная царевна из Гремячей башни, скрывает она в себе несметные богатства. Но не «кичное золото съ яхонты изъ жемчуги» (хотя и без них не обошлось, конечно же), а красоту духа и таланта, широту души и стойкость веры, которые ярче всего выразились в памятниках архитектуры.

В наши дни мы можем хоть немного приблизиться к пониманию средневековой Руси именно благодаря тому, что памятники Псковской земли были сохранены в 50-60-е годы прошлого столетия усилиями таких людей, как Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Вера Лебедева, Савва Ямщиков... И чтобы завтра у наших потомков также была возможность прикоснуться к своим истокам, необходимо вновь взяться за работу по восстановлению архитектурных жемчужин Псковщины.

Именно эта цель поставлена сегодня перед АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», созданным полтора года назад по инициативе и при участии председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона. Вчера, 30 июня, состоялась встреча всех участников масштабного проекта, где были озвучены значимые шаги и мероприятия для сохранения духовных святынь Псковской земли. Как изменятся Изборск и Печоры, что ждет Снетогорский монастырь и какой музей появится в Пушкинских Горах - читайте в нашей публикации.

За полтора года АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» определены объекты для восстановления, подготовлена проектно-сметная документация, выделены деньги - почти 1,5 млрд рублей на два года. В этом году 450 млн рублей внесли частные инвесторы. На сегодняшний день запланирована реконструкция 33 зданий в рамках 17 объектов.

Начало начал

Начнем, пожалуй, с места, наиболее близкого по расположению к Пскову: пятнадцать минут от центра города - и вы оказываетесь в обители, которая на протяжении вот уже более чем семи столетий сохраняет традиции православия, вызывая уважение и восхищение туристов и паломников. Именно в стенах Снетогорского монастыря воспитывались такие пустынножители, как преподобный Евфросин и преподобный Савва, которые впоследствии основали свои обители, ставшие не менее известными и почитаемыми. Именно здесь первыми встречали псковичи ливонских захватчиков, отражая удары грабителей. Именно здесь останавливалась византийская царевна София Палеолог, совершавшая переезд из Италии в Москву через Восточную Европу и Прибалтику.

В настоящее время склон Снетной горы, на котором стоит Южная башня монастыря, разрушается: известняковые плиты ежегодно размываются сточными водами. Специалисты уже не впервые говорят о необходимости берегоукрепления в связи с опасностью обрушения скалы. Промедление в решении острой проблемы было вызвано не только отсутствием средств на выполнение всех необходимых работ, в том числе проектных, но и отсутствием четкого понимания того, кто является собственником склонов, несущим ответственность за сохранность объекта.

В рамках встречи, прошедшей 30 июня, стало известно: аварийные склоны у Снетогорского монастыря в Пскове взяты в собственность области. Изыскания на проведение работ уже идут, сами работы начнутся в ноябре текущего года.

«Все складывается не так быстро, как хотелось бы, но в ноябре мы уже приступим к работе на склонах, - сказал митрополит Тихон. - Хотел бы поблагодарить всех за помощь в этом непростом деле - реставрации старинных и древних памятников Псковщины. За год проведена большая работа. В Псково-Печерском монастыре также есть опасные склоны. Там работы уже ведутся и близки к завершению».

Лучший город земли

Пока псковичи дискутируют о жестяном сердце I love Pskov на фоне храма Петра и Павла с буя и фотографируют борщевик у стен Кремля, славу первого города региона у них так и норовят «отхватить» соседи с западных рубежей области. Как пообещал вчера Сергей Степашин журналистам местных СМИ, Печоры скоро станут самым красивым городом Северо-Запада России, а, может быть, и всей страны. Судя по шутке митрополита Тихона о том, что стоимость земли в Печорах растет уже сейчас, титул «Лучший город земли» вполне может стать реальностью для небольшого приграничного пгт.

Учитывая, что уже сделано в Печорах на данный момент, для осуществления этого амбициозного плана осталось предпринять не так много. В частности, начать здесь работу в рамках туристического кластера «Духовные истоки», на создание которого в рамках реализации программы «Туризм» в 2021-2022 годах планируется выделение из бюджета 280 млн рублей.

«Нужно, чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы и сам город соответствовал, - пояснил председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин. - Печоры - старинный русский город, будем вместе заниматься этим проектом».

По его словам, сохранение и развитие памятников культурного наследия - очень важная государственная задача. «Возрождение региона как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия - такую задачу поставил перед нами сам президент», - сказал Сергей Степашин.

Участники выезда обсудили и перспективы развития всего монастырского комплекса. В частности, была озвучена идея открытия миссионерского центра и музея. На одном из участков планируется создание пешеходной улицы. Глава региона Михаил Ведерников обратил внимание, что этот вопрос должен быть проработан экспертами, а также необходимо учесть мнение жителей города. Еще одна важная забота Печор - канализация города. Сергей Степашин заверил, что этот вопрос фонд «берет на себя».

«Мы действительно хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми местами, - подчеркнул митрополит Тихон. - В первую очередь, для жителей, для паломников и многочисленных людей, которые приезжают. Сейчас мы делаем большой проект реконструкции Печор и Изборска. Очень и очень хотелось бы, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни».

Пушкиногорские лавры

Еще одно намоленное место Псковщины, которое требует сегодня самого пристального внимания реставраторов вследствие плачевного своего состояния, - Святогорский монастырь, место, осененное не только духом монашеского подвига, но и великим поэтическим даром Александра Сергеевича Пушкина.

Делегация осмотрела Успенский собор XVI века, некрополь Пушкиных-Ганнибалов, могилу выдающегося русского поэта. Сергей Степашин признался журналистам, что для него Пушкинские Горы и Михайловское особо значимы, ведь он «еще в детстве мальчишкой приезжал сюда».

Участники встречи обсудили вопрос об укреплении склонов монастыря, продумали возможность на внебюджетные средства починить и открыть «Святые ворота» при входе на территорию монастыря - именно через них в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года везли гроб с телом Пушкина к месту погребения.

Что касается ремонта помещений Святогорского монастыря, его планируют сделать на сэкономленные средства. «Нам было выделено 350 млн на 2020 год на 17 объектов, мы сделали проектирование в два раза дешевле», - объяснил митрополит Тихон. Эти деньги частично и будут направлены на ремонтные работы. Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, планируется приведение в порядок могилы Пушкина, которая тоже сегодня находится не в самом хорошем состоянии.

Наряду с тактическими задачами, конечно, обсуждали и стратегические. «Очевидно одно: монастырь не может развиваться отдельно от музея-заповедника, - подчеркнул секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который также принял участие во встрече 30 июня. - Хотелось бы, чтобы здесь была синергия. Нам сегодня нужно понять, какие объекты могут попасть в зону АНО, а какие нет».

Он отметил, что за последний год туристический поток в Пушкинские Горы значительно увеличился. «Скоро мы достроим гостиницу на 21 номер, - сообщил Андрей Турчак. - Есть трапезная на 140 мест, проблема общепита очень остро стоит в городе. Мы везде стараемся сохранить единую архитектуру». Но одной сферой гостеприимства туриста не заманишь - надо и культурно-духовный аспект продумывать. В этом смысле перспективной выглядит идея о создании в Пушкинских Горах, рядом со Святогорским монастырем, Музея русской словесности и миссионерского центра.

«Сегодня договорились о том, чтобы посмотреть, когда конкретно и какой объект начнет восстанавливаться. Поговорили о будущем музея-заповедника «Михайловское», чтобы придать ему особый статус. Так что, надеюсь, что через год будет что доложить нашему президенту», - подводя итоги, сказал Сергей Степашин.

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Случайно или нет, но встреча, в рамках которой обсуждалось будущее духовного наследия Псковщины, прошла спустя два дня после значимого для Псковской епархии церковного праздника - Собора всех псковских святых.

«На текущий момент нам удалось самое главное - это объединить все ресурсы, - подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников. - Псковская область - пятый субъект в стране по числу объектов культурного развития. По этому показателю мы находимся между Санкт-Петербургом и Московской областью. При этом каждый четвертый объект находится в неудовлетворительном состоянии... Все, что можно, нужно начинать делать в этом году. При такой поддержке мы сможем двигаться более быстрыми темпами. И если руководство страны будет видеть фактические результаты, то такая серьезная поддержка будет на протяжении всего времени реализации проекта. Задача у нас очень непростая, но выполнимая».

Елена Никитина