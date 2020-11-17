Оправившийся после болезни протоиерей Олег Тэор поздравил псковичей с Рождеством. ВИДЕО

Оправившийся после болезни настоятель воинского храма святого князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор поздравил псковичей с новолетием и приближающимся праздником Рождества Христова.
На официальном YouTube-канале храма размещено видеообращение священнослужителя. «Молитвенно желаю всем вам обильных милостей от родившегося Богомладенца Христа. Да благословит вас Господь, будьте здравы, благополучны и счастливы!», - сказал отец Олег, обращаясь к многочисленной пастве, прихожанам, военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств.
Ранее пресс-служба Псковской епархии разместила поздравления митрополита Псковского и Порховского Тихона с наступающим праздником Рождества Христова.