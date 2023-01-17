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Пресвитер Юрий Алексеев назвал основной принцип евангельских христиан-баптистов

Есть ли в Псковской церкви евангельских христиан-баптистов главный служитель, рассказали представители церкви – пресвитер Юрий Алексеев и дьякон Андрей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кто главный баптист? А вот и нет такого, мы никому не подчиняемся. Один из принципов евангельских христиан-баптистов - это автономия каждой поместной общины. Нам никто не пишет никакие программы, никто не финансирует наши дела и так далее. Мы автономно проповедует, учим, общаемся и живем по-христиански», – отметил он.

Юрий Алексеев также рассказал, что каждая поместная церковь баптистов строит свою деятельность на основании общего собрания.

Дьякон Андрей Иванов добавил, что с государством у баптистов отношения основаны на Конституции: «Мы законопослушные граждане, это у нас проповедуется. Мы должны соблюдать все законы, но мы держимся принципа: отделение церкви от государства», – заключил он.