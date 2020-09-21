Культура

О забытом праздновании 300-летия Дома Романовых в новоржевском Крекшино

В 1913 году в Российской империи с широким размахом праздновалось 300-летие царствующего Дома Романовых. Это событие не обошло стороной и псковскую глубинку - погост Крекшино, ставший центром народного праздника в феврале 1913 года. В настоящее время погост входит в состав деревни Крюково Выборской волости Новоржевского района.

Торжественное празднование 20-21 февраля 1913 года было организовано протоиереем Ильей Ильичем Серебрянским - священником церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино, преподавателями и учащимися местных школ.

Основными событиями празднования стали торжественные богослужения в храме св. Николая Чудотворца, крестный ход и литературно-музыкальная программа в Крекшинской земской школе.

Вид на Святогорский монастырь и озеро Тоболенец

По случаю 300-летия Дома Романовых в Крекшино из Свято-Успенского Святогорского монастыря был принесен почитаемый список чудотворной Федоровской иконы Божией Матери. Этой иконой инокиня Марфа Романова благословила своего сына Михаила Романова на царствование и считалась покровительницей царствующей династии.

Священником Ильей Серебрянским и прихожанами было направлено прошение настоятелю Святогорского монастыря о разрешении на время народного праздника перенести святыню в Никольский храм погоста Крекшино для поклонения. Получив благословение игумена Кирилла, несколько крестьян ближайших к Крекшино деревень отправились в Святогорский монастырь за списком Федоровской иконы.

Федоровская икона из Святогорского монастыря. Фото тип. Фишера 1897 г. Та самая икона.

Путь с иконой пролегал по старой дороге, соединяющей Воронич с Выбором, вдоль реки Сороть.

20 февраля 1913 года в 4 часа дня в сопровождении иеромонаха и послушников Святогорского монастыря икона была доставлена в ближайшую к Крекшино деревню, откуда с крестным ходом при многолюдном стечении прихожан и богомольцев была принесена в церковь св. Николая Чудотворца в Крекшино.

Храм не сохранился до нашего времени, так как был утрачен во время боевых действий в 1943 году.

Фундаменты церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино

Остались фундаменты из гранитных валунов с крыльцом. Во время архивных изысканий было установлено, что этот храм был построен в 1784 году, на месте более ранней церкви. Первые известные по документам сведения о церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино относятся к последней четверти XVI века. На колокольне церкви находилось пять колоколов. Самый большой весил 34 пуда и 16 фунтов.

Крыльцо церкви св. Николая Чудтворца в Крекшино

В этот же день перед иконой была отслужена малая вечерня с панихидой по царям, царицам, императорам и императрицам из династии Романовых. На богослужении присутствовали ученики и преподаватели окрестных школ. В начале XX века в Крекшино действовали земская школа и церковно-приходская школа для девочек, в ближайшей округе работали школы в деревнях Воробьево, Бабихино и Копылово. В двух Крекшинских школах священником Ильей Серебрянским были организованы певческие хоры.

В 6 часов вечера раздался колокольный звон ко всенощному бдению. Церковь с трудом вмещала наполнивших ее прихожан и богомольцев. Служба совершалась в честь Федоровской иконы. На богослужении церковные песнопения исполнял хор учениц Крекшинской женской школы.

Ранним утром 21 февраля был совершен молебен с Федоровской иконой по домам и в школе. В 9 утра зазвонили колокола к литургии. Перед благодарственным молебном прихожанам был объявлен Высочайший Манифест. Затем прочитана коленопреклоненная молитва о царствующем Доме Романовых. После состоялся крестный ход вокруг храма с пением молебна в честь Федоровской иконы. По возвращении в храм было возглашено многолетие Дому Романовых и Богохранимой Державе Российской.

На богослужении в Никольском храме присутствовали паломники из других приходов, пожелавшие принести Федоровскую икону в свои деревни. По окончании обедни в земской школе в Крекшино состоялось литературно-музыкальное мероприятие. Помещение школы было украшено учащимися еловыми гирляндами, а портрет императора Николая II - венком из цветов, изготовленных ученицами церковно-приходской школы.

Плакат в честь 300-летия Дома Романовых

Перед началом школьного торжества общим хором была исполнена молитва «Спаси Господи люди Твоя». Затем законоучитель кратко напомнил собравшимся о важном значении празднуемого события в жизни русского народа и объявил мероприятие открытым.

Хор исполнил гимн «Славься, Святая Русь» из оперы М. Глинки «Жизнь за царя». После этого старшими учениками и ученицами были прочитаны выступления об избрании на престол Михаила Романова, об отправлении из Москвы в Кострому и в Ипатьевский монастырь посольства с избирательною грамотой.

«Земский собор избрал царем Михаила Романова». Лебедев К.В., 1912 г.

Повествования учащихся о событиях начала XVII века прерывались пением патриотических музыкальных произведений. При воспоминании подвига Ивана Сусанина один из учеников прочитал стихотворение «Идут, а снег им по колени». Следующее чтение знакомило присутствующих с «безграничною самоотверженною любовью Сусанина к царю, пожертвовавшим за него своей жизнью».

По свидетельству Ильи Серебрянского: «…Детский энтузиазм дошел до крайнего предела, на глазах большинства вырывались слезы при пении общим хором песни Рылеева «Куда ты ведешь нас, не видно ни зги».

В завершении чтений было рассказано о миссии выборных, вместе с костромским духовенством умоливших в Ипатьевской обители благословить великую старицу Марфу своего сына вступить на престол, а юного Михаила Федоровича принять бразды правления. По окончании программы, хор пропел кантату «Славься, ликуй Москва». Ученица церковно-приходской школы прочла стихотворение «Царь». Затем хор исполнил молитву за царя: «Боже, люби Царя». А все присутствующие закончили его троекратным пением народного гимна. Литературно-музыкальное мероприятие завершилось в 2 часа дня.

Н.И. Серебрянский (1872-1940)

Приятным сюрпризом для учащихся и преподавателей стали подарки, присланные сыном священника Ильи Серебрянского - Николаем Ильичем Серебрянским. Всем участникам торжества были подарены книжки и картины. Николай Ильич Серебрянский - выдающийся русский ученый, историк, доктор церковной истории, автор трудов по истории псковских монастырей, русской книжности и литературы. Родился в 1872 году на Выборской земле в Крекшино. В 1913 году Н.И. Серебрянский работал в Москве научным редактором в Московской Синодальной типографии, состоял в Обществе истории и древностей Российских и трудился над монографией «Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты)», которая была издана в 1915 году.

Подводя итоги празднику, Илья Серебрянский отметил, что «…Всеми чувствовался небывалый подъем духа и приходский праздник при торжественном богослужении, целодневном колокольном звоне, крестохождении с иконой при встрече иконы и ее проводе, напомнил в некотором роде пасхальное торжество, а детской радости и восторгу не было предела».

Михаил Семенов