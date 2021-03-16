Культура

Псковичи могут принять участие в конкурсе «МузАктив»

Организационный комитет конкурса музыкальных талантов «МузАктив» принял решение продлить прием участников на одну неделю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского молодежного центра, музыканты Пскова могут прислать свои работы до 29 марта.

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету вместе с музыкальной композицией собственного сочинения или cover на какую-либо известную группу на почту: pgmc-pskov@mail.ru, с пометкой «МузАктив».

По итогам отбора создадут компакт-диск и альбом в социальных сетях с лучшими исполнителями и их треками. А те музыканты, которые войдут в плейлист, получат свою копию диска «МузАктив».