Общество

В ГД могут внести законопроект о праве на охрану здоровья до рождения

Законопроект, который закрепляет в законодательстве РФ право человека на охрану здоровья до его рождения, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. Об этом сообщил один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

«До конца этого года не успеем, но в весеннюю сессию очень надеюсь, что уже внесем», - подчеркнул Николаев.

По его словам, к авторству инициативы уже присоединились 120 парламентариев. «У нас абсолютно беспрецедентная общественная поддержка и абсолютно очевидная поддержка Русской православной церкви», - добавил Николаев.

Речь идет о законопроекте, разработанном группой парламентариев, среди которых в том числе вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Документ предлагает внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Действующие нормы устанавливают, что каждый имеет право на охрану здоровья. Нововведение конкретизирует эту норму, уточняя, что каждый имеет право на охрану здоровья «как до, так и после рождения». Как указывают парламентарии, нововведение позволит «должным образом бороться за здоровье и жизнь каждого ребенка еще до рождения, снизит перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, число детей, рожденных больными, и количество тех, которые заболели в перинатальный период».

Как ранее отмечал Николаев, инициатива «не несет никаких юридических последствий для норм по абортам» и «не связана с запретом на аборты по желанию женщины», пишет ТАСС.