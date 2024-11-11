Недвижимость

Сокращение предложения на рынке новостроек зафиксировали в России

В России началось сокращение предложения на рынке новостроек. Эту тенденцию подтвердили несколько представителей отрасли. Так, по данным сервиса «Яндекс Недвижимость», по итогам октября в сравнении с сентябрем оно уменьшилось на 4% при медианной стоимости квадратного метра в городах-миллионниках в 171 тыс. рублей. Ситуацию в этом сегменте рынка аналитики пока оценивают как стагнирующую.

Отрицательную динамику объема предложения на первичном рынке от 1% до 4% во всех городах с населением более 1 млн человек, кроме Санкт-Петербурга и Самары, зафиксировали и эксперты системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro, пишут «Известия».

«Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год. При росте спроса и более медленном поступлении новых объемов новостроек на рынок возможно дальнейшее сокращение экспозиции», — пояснили эксперты компании.

Сейчас в активной реализации на «Циан» находится 325 тыс. объявлений от застройщиков. Это на 1,6% меньше, чем месяц назад, но на 2% больше, чем в конце сентября, сообщил «Известиям» руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.