Экономика

Подсчитан размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.

С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в текущем году за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.

Она рассчитывается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря — 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей.

Таким образом, НДФЛ должен быть уплачен с дохода, превышающего необлагаемую сумму. Ставка налога составляет 13%, однако если сумма всех доходов человека за год превысит порог в пять миллионов рублей, налог рассчитывается уже по ставке в 15%.

Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.

Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года, пишет РИА Новости.