Общество

В объективе — Псковская область: город велосипедов и кино Новоржев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковская Лента Новостей продолжает цикл фоторепортажей «В объективе — Псковская область» о популярных и малоизвестных видах и пейзажах Псковской области.

Небольшой городок, созданный новгородцами в XIV веке для обороны от литовцев, переживший запустение и вновь возродившийся в 1777 году по личному приказу Екатерины II, находится в сердце Псковской области. Недаром именно Новоржевский район был выбран для строительства кинодеревни, в которой проходили съемки ряда фильмов, таких как «Холоп», «Блиндаж» и др. Компактность поселения создает отличные условия для передвижения по нему на одном из самых экологичных видов транспорта - велосипеде. Ездят на них многие жители от мала до велика. Помимо прочего на новоржевской земле полно архитектурных артефактов былых лет - разрушенные церковь Казанской иконы Божией Матери и Барская мельница.

Новоржевский муниципальный округ — в фоторепортаже Андрея Николаева.