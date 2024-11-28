Общество

В России стартовал национальный органический конкурс

Национальный органический конкурс за достижения в развитии российской органической продукции стартовал на площадке Совета Федерации, сообщили в Роскачестве.

«В России объявлен старт четвертого Национального конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке Фонда "Органика"», - говорится в сообщении.

Среди задач конкурса - поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, пропаганда органической продукции, повышение уровня информированности потребителей о правильном питании, повышение экспортного потенциала органической продукции, выявление лучших практик государственной поддержки производства органической продукции и распространение лучших практик производства органической продукции, отметили в организации, пишет РИА Новости.

Участниками конкурса могут стать субъекты Российской Федерации, производители органической продукции, включенные в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, организации, осуществляющие розничную торговлю органической продукцией, СМИ, владельцы сайтов и страниц в сети «Интернет», не являющихся средствами массовой информации, молодежь (граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно), добавляется в сообщении.